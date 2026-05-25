Przyjechała sprawdzić, czy jest trzeźwa. Odpowie za jazdę po alkoholu
Do sytuacji doszło w niedzielę przed godziną 10 w komisariacie policji w Pyrzowicach. 32-letnia mieszkanka Katowic zgłosiła się, aby sprawdzić, czy jest trzeźwa i może prowadzić samochód.
Pogrążył ją monitoring
Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik wykazał, że kobieta znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.
- Miała poniżej pół promila alkoholu w organizmie - przekazał tvn24.pl podkom. Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
W trakcie działań policjanci ustalili, że do komisariatu przyjechała swoim autem. Potwierdził to również zapis z monitoringu.
Odpowie przed sądem
Sprawa trafi teraz do sądu.
- Odpowie przed sądem za wykroczenie, jakim jest kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu. Grozi za to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2 500 złotych. Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat - dodał policjant.