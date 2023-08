Na lotnisku pokazał "World Passport". Chciał lecieć do Egiptu

Obywatel Białorusi, na podstawie dokumentu "World Passport", planował dostać się do Taby w Egipcie. Jego plany pokrzyżowali na lotnisku w Pyrzowicach (woj. śląskie) strażnicy graniczni. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski.

"Mężczyzna twierdził, że ten dokument uprawnia go jako 'obywatela świata' do swobodnego poruszania się po terytorium państw ONZ. Potwierdzeniem tego miał być okazany dokument z napisem 'Legalizacja międzynarodowego dokumentu tożsamości', wydany w trzech językach, na którym widniały m.in. stampile Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pieczęcie te oczywiście również wzbudziły wątpliwości co do ich autentyczności" - poinformował w komunikacie Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.