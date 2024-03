- Podczas wstępnego posiedzenia, sąd celem uzupełnienia kwestii formalnych, postanowił zwrócić sprawę prokuraturze, co z pewnością opóźni rozpoczęcie procesu o kilka miesięcy - powiedziała pełnomocniczka rodziny zmarłej mec. Jolanta Budzowska. Prokuratura zapowiada, że złoży zażalenie na to postanowienie.

Posiedzenie wstępne

Prokuratura oskarżyła lekarzy o narażenie p. Izabeli na niebezpieczeństwo, a jednego z nich również o nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Śmierć Izabeli, która osierociła kilkuletnią córkę, wywołała w całym kraju protesty przeciw obecnie obowiązującym przepisom o aborcji pod hasłem "Ani jednej więcej".

W czwartek przed pszczyńskim sądem odbyło się posiedzenie wstępne, które miało służyć zaplanowaniu organizacji procesu. Podczas takich posiedzeń są ustalane m.in. terminy rozpraw, jednak tym razem do tego nie doszło. Jak poinformowała mec. Budzowska, sąd rozpoznawał tego dnia wnioski obrońców oskarżonych, którzy domagali się uzupełnienia śledztwa o nowe dowody, m.in. kolejne opinie biegłych i przesłuchanie kolejnych świadków. Nie zgodził się na to, uznając, że w materiale dowodowym nie ma merytorycznych braków.

Jak zaznaczyła, to czysto formalna kwestia. Postanowienie nie jest prawomocne, jeżeli się uprawomocni, prokuratura będzie musiała powtórzyć jedną z czynności procesowych ze śledztwa. To zapewne przesunie termin rozpoczęcia rozprawy głównej o kilka miesięcy – przewiduje prawniczka.

Oskarżeni trzej lekarze

Akt oskarżenia został przesłany do sądu w listopadzie 2023 r. Zostało nim objętych trzech lekarzy, sprawujących opiekę nad Izabelą, która do Szpitala Powiatowego w Pszczynie trafiła w 22. tygodniu ciąży. Zarzuty obejmują brak podjęcia prawidłowego postępowania diagnostyczno–terapeutycznego oraz weryfikacji przyjętego trybu postępowania, czego skutkiem było obumarcie płodu i w konsekwencji śmierć pokrzywdzonej.

Z uwagi na wagę sprawy proces poprowadzi trzyosobowy skład sędziów zawodowych. Co do zasady, w I instancji na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi inaczej. W sprawach dotyczących zbrodni skład orzekający tworzy sędzia i dwóch ławników. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd I instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo sędziego i dwóch ławników. W sprawach o przestępstwa, za które grozi dożywocie sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

Śmierć Izabeli z Pszczyny

Izabela we wrześniu 2021 r. zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Według rodziny zmarłej, lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.