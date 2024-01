"Zajeżdżał radiowozom drogę, usiłując zepchnąć". Nagranie z policyjnego pościgu

czytaj dalej

Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, zwracając się do dziennikarzy na konferencji prasowej.