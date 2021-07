Zatrzymały go dopiero strzały. Dwa dni trzeźwiał w policyjnej celi, czeka na decyzję o areszcie

48-letni kierowca, którego zatrzymało dopiero dziewięć strzałów z policyjnej broni, usłyszał zarzuty. Będzie odpowiadał za jazdę po pijanemu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz czynną napaść na funkcjonariusza. Okazało się, że miał około trzech promili alkoholu.

Mężczyzna od niedzieli siedział w policyjnej celi w Pszczynie. Musiał wytrzeźwieć. Został przesłuchany dopiero we wtorek rano w pszczyńskiej komendzie policji, gdzie usłyszał dwa zarzuty z artykułów 178a § 1 i 178b (czyn ciągły) oraz 223 Kodeksu karnego. Chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował nas starszy sierżant Przemysław Biela z policji w Pszczynie, 48-latek przyznał się do obu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Jaka jest ich treść, policja nie ujawnia.

- Wystąpiliśmy do prokuratury, by złożyła do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla mężczyzny - przekazał Biela.