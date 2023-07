Zapytali ją na parkingu, czy potrzebuje pomocy. Okazała się uprowadzoną bizneswoman

Cztery osoby odpowiadają za uprowadzenie i więzienie kobiety w celu zmuszenia jej do zrzeczenia się samochodów i firmy. Piąty podejrzany o to przestępstwo długo się ukrywał. Prokuratura skierowała właśnie przeciwko niemu akt oskarżenia.

Była więziona w hotelach przez ponad dwa tygodnie

Kobieta została uprowadzona jesienią 2019 roku na stacji paliw w Pszczynie. Śledczy nie przekazywali żadnych jej danych, nawet wieku. Sprawcy, używając gróźb i przemocy, wepchnęli ją do bagażnika i przewieźli do jednego z hoteli w województwie śląskim. - Kobieta była więziona ze szczególnym udręczeniem w różnych hotelach przez ponad dwa tygodnie. Była bita, podawano jej środki odurzające, odmawiano skorzystania z pomocy medycznej. Doznała uszkodzenia ciała, bo podejmując próbę ucieczki, wyskoczyła przez okno - informuje Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Ostatecznie kobiecie udało się uciec. - Sprawcy przewozili ją z miejsca na miejsce. W czasie transportu zatrzymali się na parkingu. Wtedy do kobiety podeszło trzech przypadkowych mężczyzn, bo wyglądała, jakby potrzebowała pomocy. Zapytali, czy jej w czymś pomóc. Odmówiła, prawdopodobnie bojąc się. Towarzyszył jej jeden ze sprawców. Ale im nie dawało to spokoju. Wrócili do niej, zabrali do swojego samochodu i w ten sposób uciekła - opisuje prokurator Zawada-Dybek.