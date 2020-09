Pseudokibice podejrzani o udział w "ustawce", produkcję narkotyków i rozboje

Katowiccy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą czynności w sprawie nadzorowanej przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce od października 2014 roku. - W tym czasie jej członkowie popełniali przestępstwa kryminalne, zajmowali się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz wymuszeniami rozbójniczymi. Członkowie tej grupy są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych - podało CBŚP.

W zeszłym tygodniu policjanci CBŚP, wsparci przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Katowic przeprowadzili działania na terenie województwa śląskiego: w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach. Wspierał ich także przewodnik z psem do wykrywania narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Zatrzymali pięć osób w wieku od 23 do 30 lat, a dwóch mężczyzn w wieku 33 i 40 lat, doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego.

Zarzuty dla siedmiu osób, areszt dla sześciu

W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Grozi im również odpowiedzialność za udział w tak zwanej ustawce z użyciem niebezpiecznych narzędzi takich jak młotki czy maczety. Do tego zdarzenia doszło w 2010 roku w Katowicach.