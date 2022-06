Niebezpieczna sytuacja na drodze, obaj kierowcy z mandatami

czytaj dalej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka "Memoriał", walczące o pamięć o ofiarach represji radzieckich, otrzymało Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wyróżnienie wręczono w sobotę we Wrocławiu. - Pracę "Memoriału" wstrzymano, bo władzom zależy na tym, by sytuacja była kontrolowana, by wszyscy myśleli podobnie, by wszystko wyglądało na czarno-białe, a my jako "Memoriał" zawsze mówiliśmy, że historia jest złożona - mówiła dyrektor stowarzyszenia Elena Żemkowa. Dodała jednak, że ich pracy nie da się powstrzymać. - Pamięć i obrona praw człowieka nie mają granic - oświadczyła.