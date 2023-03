Omijał zaparkowaną ciężarówkę i doprowadził do zderzenia. Jedna osoba ranna

czytaj dalej

Policjanci z Lublina zatrzymali 50-latkę, która zaprosiła do domu poznanego na dworcu mężczyznę, a potem - po wspólnym spożywaniu alkoholu - okradła go z gotówki i dotkliwie pobiła. 70-latek z obrażeniami trafił do szpitala. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi jej do 10 lat więzienia.