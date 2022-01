Kolejne zarzuty dla podejrzanego o zabicie 11-letniego Sebastiana

Prokuratura: mężczyzna w poniedziałek był przesłuchiwany przez pięć i pół godziny 25.05. | Przez pięć i pół godziny w poniedziałek swoje wyjaśnienia składa 41-latek z Sosnowca, który przyznał się do porwania i zabicia jedenastoletniego Sebastiana, którego spotkał na placu zabaw. Prokurator prowadzący śledztwo we wtorek rano wznowił przesłuchanie. Po jego zakończeniu, śledczy zawnioskują do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. TVN24 Łódź