Śledztwo w sprawie katastrofy w kopalni Zofiówka. "Sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób"

Loty z i do lotnisk w Warszawie i Modlinie po 1 maja są zagrożone. Nadal nie ma bowiem porozumienia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami. - Liczymy na to, że strony dojdą do porozumienia, natomiast my nie możemy czekać - powiedział w poniedziałek Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jak przekazał, skasowanych może być około dwóch trzecich rejsów. Rząd ma wydać rozporządzenie, w którym zostaną określone kierunki priorytetowe.