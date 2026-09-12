Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Prezydenci z Górnego Śląska u Morawieckiego. Jeden był związany z lewicą

|
SKL-2
Mateusz Morawiecki przedstawił swoją propozycję na obniżkę cen paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz, Zbigniew Meissner/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyli dwaj prezydenci z Górnego Śląska: Daniel Beger i Dariusz Wójtowicz. Obaj stoją na czele średnich miast w regionie - Świętochłowic oraz Mysłowic.

Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus - ogłosił w sobotę lider stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.

Dariusz Wójtowicz jest prezydentem Mysłowic od 2018 roku. Wcześniej przez dwie dekady zasiadał w Radzie Miasta Mysłowice. Wywodzi się ze środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Współpracował m.in. z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Dariusz Wójtowicz
Dariusz Wójtowicz
Źródło zdjęcia: Zbigniew Meissner/PAP

"Szliśmy z różnych stron politycznych, różnymi ścieżkami, ale połączyła nas miłość do naszych małych ojczyzn i miłość do naszej wielkiej ojczyzny" - powiedział Mateusz Morawiecki na nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych.

Dariusz Wójtowicz dodał, że najważniejszy jest dla niego samorząd, mieszkańcy i ich potrzeby oraz inwestycje. W przeszłości chwalił zaangażowanie Mateusza Morawieckiego jako posła i premiera na rzecz Mysłowic.

Nie tylko Mysłowice. Dołączył też prezydent Świętochłowic

W piątek do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączył prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Wskazał, że lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki to dla niego sprawdzony i wiarygodny partner.

Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic od 2018 r. Nie należał do żadnej partii politycznej. Przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy.

Daniel Beger
Daniel Beger
Źródło zdjęcia: Jarek Praszkiewicz/PAP

"Dołączam do drużyny (byłego) premiera Mateusza Morawieckiego, bo to sprawdzony i wiarygodny partner w budowaniu naszego miasta. To jedyny premier, który wie, gdzie są Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta" - napisał Daniel Beger w mediach społecznościowych

Stowarzyszenie udostępniło komunikat, w którym zaznaczyło, że Daniel Beger to "samorządowiec, który doskonale zna potrzeby mieszkańców i wyzwania stojące przed śląskimi miastami".

Beger i Wójtowicz na forum "Samorząd + Rozwój Plus"

Na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe "Samorząd + Rozwój Plus" w Tomaszowie Mazowieckim. Mają w nim wziąć udział m.in. samorządowcy z województwa śląskiego - prezydent Świętochłowic Daniel Beger, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów. To trzeci największy - po Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości - klub w Sejmie. Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono wiosną, a jego członkowie latem opuścili szeregi PiS.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ŚwiętochłowiceMysłowiceRozwój Plus
Czytaj także:
Skutki uderzenia rosyjskiego drona w siedzibę redakcji telewizji We Are Ukraine
Rosyjski dron uderzył w redakcję. Nasz korespondent pokazał zniszczenia
Marta Balukiewicz
imageTitle
Królewski etap Vuelty dla Hiszpana. Czekał na wygraną pięć lat
EUROSPORT
imageTitle
Korona buduje serię. Rzutem na taśmę wygrała we Wrocławiu
EUROSPORT
Mikroplastik zalewa świat
Mają ponad 200 ton niezwykłego opadu rocznie. Część trafia na pola i do wody
METEO
Sól wsypywana z magazyny na samochód ciężarowy
Niebezpieczne odpady w kopalni soli. Państwowa spółka szuka dodatkowych dochodów
BIZNES
imageTitle
Kiedy i o której godzinie mecz Polska - Macedonia Północna w mistrzostwach Europy?
EUROSPORT
Mieszkańcy mają dość niebezpiecznych zachowań grupy młodych mężczyzn
"Było ich co najmniej 50". Mają dość nastolatków na "elektrykach"
Dariusz Gałązka
29-latek z Audi zmarł w szpitalu
Śmierć na drodze. Kierowca, wyprzedzając, wjechał w ciężarówkę
Wieliczka
imageTitle
Emocje jak na rybach. Polacy znów nie dali szans rywalom
EUROSPORT
Polska gra z Izraelem w mistrzostwach Europy
Polska - Izrael w siatkarskich ME
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o spotkaniu z Putinem. "Tu nie chodzi o słowa. Liczą się rezultaty"
Świat
imageTitle
Kwalifikacje dla Kurtza. Zmarzlik stracił przewagę w klasyfikacji SGP
EUROSPORT
Bojownicy Huti w Jemenie
Ważny saudyjski rurociąg wyłączony po atakach. Polski koncern uspokaja
BIZNES
Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Dimovtsi
Ogień zbliżał się do domów. Alert nie nadszedł
METEO
Donald Trump i Catherine Connolly, prezydent Irlandii
Trump proponuje zjednoczenie Irlandii. Londyn skomentował
Świat
NOS Alive Festival 2025
Znany zespół stracił nazwę na Instagramie. Przejął ją nowy model AI od Meta
BIZNES
imageTitle
Rekordowa seria Sabalenki. Zmobilizowała ją Świątek
EUROSPORT
Szpital w Koninie
Tragedia w szpitalu. Seniorka wypadła przez okno
Konin
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Wojsko reaguje na aktywność rosyjskich dronów. Alert RCB dla dwóch województw
Polska
imageTitle
On ma 13 lat? Były reprezentant Polski kpi
EUROSPORT
Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Kobieta urodziła dziecko w aucie. Pomogli jej strażacy i przypadkowi ratownicy
Łomianki
Nastolatek pływał na odwróconej łodzi
"Prawdziwy cud" u wybrzeży Alaski
METEO
Anthropic AI
Amerykańska AI na usługach Iranu, Hutich i Rosji
BIZNES
Benek po zszyciu głowy i oczyszczeniu ran
Mężczyzna bił drewnianą pałką psa. Zareagował świadek
Łódź
Prok. Anna Adamiak
Sąd zdecydował w sprawie pracownika TV Republika
Polska
Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa
Tłumy na dniu otwartym nowej stacji metra na Bemowie
WARSZAWA
imageTitle
Brutalny napad na dom Donnarummy. Ruszył proces
EUROSPORT
Lady Gaga - Michael Polansky
Lady Gaga została mamą. Media pokazały zdjęcia
Kultura i styl
imageTitle
Poszły do prezydenta jak za karę. Zdjęcia tego, co zrobiły, obiegły media
EUROSPORT
Pogoda na wrzesień. Jeszcze będzie gorąco
Antycyklon może odwlec jesienną szarugę. Pogoda na wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica