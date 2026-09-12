Prezydenci z Górnego Śląska u Morawieckiego. Jeden był związany z lewicą
Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus - ogłosił w sobotę lider stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
Dariusz Wójtowicz jest prezydentem Mysłowic od 2018 roku. Wcześniej przez dwie dekady zasiadał w Radzie Miasta Mysłowice. Wywodzi się ze środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Współpracował m.in. z Bezpartyjnymi Samorządowcami.
"Szliśmy z różnych stron politycznych, różnymi ścieżkami, ale połączyła nas miłość do naszych małych ojczyzn i miłość do naszej wielkiej ojczyzny" - powiedział Mateusz Morawiecki na nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych.
Dariusz Wójtowicz dodał, że najważniejszy jest dla niego samorząd, mieszkańcy i ich potrzeby oraz inwestycje. W przeszłości chwalił zaangażowanie Mateusza Morawieckiego jako posła i premiera na rzecz Mysłowic.
Nie tylko Mysłowice. Dołączył też prezydent Świętochłowic
W piątek do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączył prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Wskazał, że lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki to dla niego sprawdzony i wiarygodny partner.
Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic od 2018 r. Nie należał do żadnej partii politycznej. Przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy.
"Dołączam do drużyny (byłego) premiera Mateusza Morawieckiego, bo to sprawdzony i wiarygodny partner w budowaniu naszego miasta. To jedyny premier, który wie, gdzie są Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta" - napisał Daniel Beger w mediach społecznościowych
Stowarzyszenie udostępniło komunikat, w którym zaznaczyło, że Daniel Beger to "samorządowiec, który doskonale zna potrzeby mieszkańców i wyzwania stojące przed śląskimi miastami".
Beger i Wójtowicz na forum "Samorząd + Rozwój Plus"
Na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe "Samorząd + Rozwój Plus" w Tomaszowie Mazowieckim. Mają w nim wziąć udział m.in. samorządowcy z województwa śląskiego - prezydent Świętochłowic Daniel Beger, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów. To trzeci największy - po Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości - klub w Sejmie. Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono wiosną, a jego członkowie latem opuścili szeregi PiS.