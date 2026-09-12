Katowice Prezydenci z Górnego Śląska u Morawieckiego. Jeden był związany z lewicą Oprac. Mateusz Czajka |

Mateusz Morawiecki przedstawił swoją propozycję na obniżkę cen paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz, Zbigniew Meissner/PAP

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Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus - ogłosił w sobotę lider stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.

Dariusz Wójtowicz jest prezydentem Mysłowic od 2018 roku. Wcześniej przez dwie dekady zasiadał w Radzie Miasta Mysłowice. Wywodzi się ze środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Współpracował m.in. z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Dariusz Wójtowicz Źródło zdjęcia: Zbigniew Meissner/PAP

"Szliśmy z różnych stron politycznych, różnymi ścieżkami, ale połączyła nas miłość do naszych małych ojczyzn i miłość do naszej wielkiej ojczyzny" - powiedział Mateusz Morawiecki na nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych.

Dariusz Wójtowicz dodał, że najważniejszy jest dla niego samorząd, mieszkańcy i ich potrzeby oraz inwestycje. W przeszłości chwalił zaangażowanie Mateusza Morawieckiego jako posła i premiera na rzecz Mysłowic.

Nie tylko Mysłowice. Dołączył też prezydent Świętochłowic

W piątek do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączył prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Wskazał, że lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki to dla niego sprawdzony i wiarygodny partner.

Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic od 2018 r. Nie należał do żadnej partii politycznej. Przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy.

Daniel Beger Źródło zdjęcia: Jarek Praszkiewicz/PAP

"Dołączam do drużyny (byłego) premiera Mateusza Morawieckiego, bo to sprawdzony i wiarygodny partner w budowaniu naszego miasta. To jedyny premier, który wie, gdzie są Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta" - napisał Daniel Beger w mediach społecznościowych

Stowarzyszenie udostępniło komunikat, w którym zaznaczyło, że Daniel Beger to "samorządowiec, który doskonale zna potrzeby mieszkańców i wyzwania stojące przed śląskimi miastami".

Beger i Wójtowicz na forum "Samorząd + Rozwój Plus"

Na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe "Samorząd + Rozwój Plus" w Tomaszowie Mazowieckim. Mają w nim wziąć udział m.in. samorządowcy z województwa śląskiego - prezydent Świętochłowic Daniel Beger, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów. To trzeci największy - po Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości - klub w Sejmie. Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono wiosną, a jego członkowie latem opuścili szeregi PiS.