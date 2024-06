Zwrotnicza ze stacji w Zabrzegu w gminie Czechowice-Dziedzice na początku maja zauważyła na torach pocisk, który mógł wybuchnąć i poinformowała o tym służby. W czwartek została odznaczona przez ministra infrastruktury za swoją postawę. - Gdyby nie właściwa reakcja pani Beaty Szatanik, mogło dojść do tragedii, do śmierci osób, co potwierdzają dochodzenia właściwych służb - powiedział minister Dariusz Klimczak.

- Na pierwszy rzut oka można było powiedzieć, że to jest jakiś zwykły przedmiot. Tylko ze względu na profesjonalizm pani Beaty Szatanik nie doszło do katastrofy - zaznaczył Klimczak. Dodał, że w tym miejscu poruszają się zarówno pociągi towarowe, jak i osobowe, zbiegają się linie kolejowe.