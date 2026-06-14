Pożar w dziesięciopiętrowym bloku. Wszyscy mieszkańcy ewakuowani
Przed godziną 10.30 strażacy z Raciborza otrzymali informację o pożarze na ul. Katowickiej. Paliło się w mieszkaniu na siódmym piętrze jednego z wieżowców. Na miejsce skierowano osiem zastępów strażaków. Pożar jest już ugaszony.
- W mieszkaniu znajdowały się dwie osoby. Opuściły pomieszczenie o własnych siłach - powiedział nam mł. bryg. Mateusz Wyrba oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
Cztery osoby miały objawy podtrucia. Na miejscu badało ich pogotowie ratunkowe. Spośród nich jedna wymagała przewiezienia do szpitala.
- Pożar miał źródło na balkonie i rozprzestrzenił się do wewnątrz mieszkania. Ustalamy straty i prawdopodobną przyczynę - dodał mł. bryg. Mateusz Wyrba.
Ewakuacja z wieżowca
- Ewakuowaliśmy wszystkich ludzi z trzydziestu trzech mieszkań - powiedziała nam mł. asp. Joanna Wiśniewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
Policja na czas działań zablokowała odcinek drogi od skrzyżowania ul. Ocickiej z ul. Katowicką.