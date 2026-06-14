Katowice Pożar w dziesięciopiętrowym bloku. Wszyscy mieszkańcy ewakuowani Mateusz Czajka |

Pożar w Raciborzu przy Katowickiej Źródło wideo: KPP w Raciborzu Źródło zdj. gł.: KPP w Raciborzu

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Przed godziną 10.30 strażacy z Raciborza otrzymali informację o pożarze na ul. Katowickiej. Paliło się w mieszkaniu na siódmym piętrze jednego z wieżowców. Na miejsce skierowano osiem zastępów strażaków. Pożar jest już ugaszony.

- W mieszkaniu znajdowały się dwie osoby. Opuściły pomieszczenie o własnych siłach - powiedział nam mł. bryg. Mateusz Wyrba oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Cztery osoby miały objawy podtrucia. Na miejscu badało ich pogotowie ratunkowe. Spośród nich jedna wymagała przewiezienia do szpitala.

- Pożar miał źródło na balkonie i rozprzestrzenił się do wewnątrz mieszkania. Ustalamy straty i prawdopodobną przyczynę - dodał mł. bryg. Mateusz Wyrba.

Ewakuacja z wieżowca

- Ewakuowaliśmy wszystkich ludzi z trzydziestu trzech mieszkań - powiedziała nam mł. asp. Joanna Wiśniewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Policja na czas działań zablokowała odcinek drogi od skrzyżowania ul. Ocickiej z ul. Katowicką.

Źródło: Google Maps

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