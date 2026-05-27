Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 maja, w godzinach popołudniowych, na ulicy Targowej w Wodzisławiu Śląskim. Według wstępnych ustaleń kierujący audi, cofając, potrącił idącą chodnikiem 72-letnią kobietę. Po zatrzymaniu samochodu kierowca wraz z pasażerem odjechali, nie udzielając pomocy rannej.

Poszkodowana kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala.

Trzy osoby zatrzymane

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 17-letniego pasażera samochodu. Następnego dnia w ręce mundurowych wpadł 20-letni kierowca oraz jego 21-letni znajomy, który - jak ustalili śledczy - pomagał mu się ukrywać. Według ustaleń, sprawca planował wyjazd z Polski, by uniknąć odpowiedzialności.

Prokurator postawił 21-latkowi zarzut poplecznictwa. Grozi mu do pięciu lat więzienia. 20-latek, który posiadał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem ciężkich obrażeń, nieudzielenia pomocy oraz niestosowania się do orzeczonych zakazów. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu nawet 16 lat więzienia.

Śledztwo, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

Apel policji

Policjanci apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów. - Lekceważenie przepisów prawa oraz ignorowanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy przypadek rażącego naruszenia prawa spotka się ze zdecydowaną reakcją służb - podkreślają funkcjonariusze.

