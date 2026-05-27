Katowice

Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie

Kółko i sklejki
Potrącił kobietę i odjechał. Kierowcy grozi do 16 lat więzienia
Źródło wideo: Policja Śląska
Źródło zdj. gł.: Policja Śląska
Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali trzech młodych mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat w związku z potrąceniem pieszej. Kierowca audi, który spowodował wypadek, uciekł z miejsca zdarzenia wraz z pasażerem, nie udzielając pomocy rannej kobiecie. Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 maja, w godzinach popołudniowych, na ulicy Targowej w Wodzisławiu Śląskim. Według wstępnych ustaleń kierujący audi, cofając, potrącił idącą chodnikiem 72-letnią kobietę. Po zatrzymaniu samochodu kierowca wraz z pasażerem odjechali, nie udzielając pomocy rannej.

Poszkodowana kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala.

Potrącił i popchnął seniorkę, potem uciekł. Policja szuka rowerzysty

Potrącił dwie kobiety, rozbił auto i uciekł

Trzy osoby zatrzymane

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 17-letniego pasażera samochodu. Następnego dnia w ręce mundurowych wpadł 20-letni kierowca oraz jego 21-letni znajomy, który - jak ustalili śledczy - pomagał mu się ukrywać. Według ustaleń, sprawca planował wyjazd z Polski, by uniknąć odpowiedzialności.

Prokurator postawił 21-latkowi zarzut poplecznictwa. Grozi mu do pięciu lat więzienia. 20-latek, który posiadał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem ciężkich obrażeń, nieudzielenia pomocy oraz niestosowania się do orzeczonych zakazów. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu nawet 16 lat więzienia.

Kierowcy grozi do 16 lat więzienia
Źródło zdjęcia: Policja Śląska

Śledztwo, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

Apel policji

Policjanci apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów. - Lekceważenie przepisów prawa oraz ignorowanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy przypadek rażącego naruszenia prawa spotka się ze zdecydowaną reakcją służb - podkreślają funkcjonariusze.

Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
