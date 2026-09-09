Katowice Pościg za 14-latkiem na hulajnodze. "Oczywiście opowiem rodzicom". Jest nagranie

Źródło wideo: KMP w Gliwicach Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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Policjanci z Gliwic, 5 września na ul. Tarnogórskiej, zauważyli nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Chłopak jechał po chodniku, a w rejonie skrzyżowania zjechał na ulicę. Policjanci podjechali do nastolatka, kazali zejść mu z hulajnogi i przejść na chodnik. Zignorował ich polecenie i gwałtownie ruszył w kierunku Piwnej. Policjanci włączyli sygnały w radiowozie i ruszyli za uciekinierem.

"Kilkukrotnie zmieniał kierunek jazdy, poruszał się naprzemiennie chodnikiem i jezdnią, ignorował sygnalizację świetlną oraz oznakowanie poziome. Mimo wielokrotnie wydawanych przez policjantów sygnałów do zatrzymania, nie reagował i kontynuował ucieczkę" - poinformowała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Pościg za 14-latkiem w Gliwicach. Uciekał hulajnogą elektryczną

Pościg trwał kilka minut. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali 14-latka. Nagrali zatrzymanie nasobnymi kamerami. Fragment filmu został udostępniony na stronie policji. Słychać na nim, że funkcjonariusz wypomniał nastolatkowi, że ten jeździł po całej czteropasmowej drodze i co chwilę zmieniał kierunek jazdy. Na to chłopak błagalnym tonem powiedział do niego jedynie: "Proszę pana..."

Po chłopaka przyjechali rodzice Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

"I to wszystko oczywiście opowiem rodzicom" - zaznaczył funkcjonariusz.

W odpowiedzi 14-latek tylko oparł tylko głowę o zagłówek fotela i z żalem w głosie dodał tylko: "Nie...". Rodzice zostali wezwani na miejsce. Odebrali chłopaka i hulajnogę.

Popełnił szereg wykroczeń

"Podczas kontroli stanu technicznego jednośladu policjanci zauważyli uszkodzenie tylnego koła. Zwrócili również uwagę na wskazania prędkościomierza, z których wynikało, że hulajnoga jest w stanie rozpędzić się nawet do 55 km/h, co znacznie przekracza ograniczenia dla tego typu pojazdów" - przekazała gliwicka komenda.

Hulajnoga 14-latka Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

Chłopak popełnił szereg czynów karalnych. 14-latek nie miał wymaganej w jego wieku do kierowania hulajnogą elektryczną karty rowerowej. Funkcjonariusze wskazują, że ​pojazd nie spełniał warunków technicznych i nie był dopuszczony do ruchu.

Nastolatek nie stosował się sygnalizacji świetlnej, poziomych znaków na jezdni i do poleceń funkcjonariuszy. Ponadto po drodze dla pieszych nie jechał z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ​nie sygnalizował manewrów skrętu.

​"Zebrany w sprawie materiał dowodowy zostanie przekazany do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach, który zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych" - poinformowała gliwicka komenda.

Źródło: Google Maps