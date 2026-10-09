Nie zatrzymał się do kontroli, ruszył pościg. "Musieli użyć siły". Nagranie z policyjnych kamer
Mundurowi z Dąbrowy Górniczej (Śląskie), we wtorek rutynowo kontrolowali prędkość kierowców. Kiedy jednemu z nich kazali się zatrzymać, ten gwałtownie przyśpieszył. Jak informuje policja, "jego zachowanie wskazywało, że może próbować potrącić policjanta". Policjanci ruszyli więc w pościg i zajechali kierowcy Forda drogę.
"Policjanci musieli użyć siły, aby wydostać kierującego z samochodu i bezpiecznie go obezwładnić" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.
Za kierownicą siedział 53-letni mieszkaniec miasta. Alkomat wskazał, że w organizmie miał ponad półtora promila alkoholu. Co więcej, miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatrzymany 53-latek za swoje czyny odpowie przed sądem.
Źródło: tvn24.pl