Katowice Nie zatrzymał się do kontroli, ruszył pościg. "Musieli użyć siły". Nagranie z policyjnych kamer Oprac. Mateusz Czajka |

Policjanci musieli zajechać 53-latkowi drogę Źródło wideo: KMP w Dąbrowie Górniczej Źródło zdj. gł.: KMP w Dąbrowie Górniczej

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Mundurowi z Dąbrowy Górniczej (Śląskie), we wtorek rutynowo kontrolowali prędkość kierowców. Kiedy jednemu z nich kazali się zatrzymać, ten gwałtownie przyśpieszył. Jak informuje policja, "jego zachowanie wskazywało, że może próbować potrącić policjanta". Policjanci ruszyli więc w pościg i zajechali kierowcy Forda drogę.

"Policjanci musieli użyć siły, aby wydostać kierującego z samochodu i bezpiecznie go obezwładnić" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

Za kierownicą siedział 53-letni mieszkaniec miasta. Alkomat wskazał, że w organizmie miał ponad półtora promila alkoholu. Co więcej, miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatrzymany 53-latek za swoje czyny odpowie przed sądem.

Źródło: Google Maps