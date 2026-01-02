Widział, jak dwaj mężczyźni wepchnęli do bagażnika auta kierowcę skutera i odjechali

Katowice Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło przy ulicy Woźniaka w Katowicach. Zgłoszenie o podejrzanym zajściu przekazał policji kierowca ciężarówki. Jak relacjonował, z jadącego samochodu wysiadło dwóch mężczyzn, którzy wepchnęli do bagażnika kierowcę skutera, a następnie odjechali.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową, pseudokibiców i przestępczość przeciwko mieniu. Tego samego dnia zidentyfikowali pojazd, którym poruszali się podejrzani, oraz ustalili jednego z nich.

28-latek i 29-letnia kobieta zostali zatrzymani w jednym z mieszkań w Chorzowie. Policjanci znaleźli tam ponad 200 gramów narkotyków – amfetaminę, marihuanę i MDMA, należące do mężczyzny. Kobieta również miała przy sobie środki odurzające.

Z ustaleń śledczych wynika, że napastnicy byli wcześniej w konflikcie z 18-latkiem. Policjanci potwierdzili, że doszło do jego uprowadzenia i pobicia. Kilka dni później zatrzymali trzeciego uczestnika zajścia – 29-letniego mieszkańca Katowic.

Trzy osoby z zarzutami

W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Wschód cała trójka usłyszała zarzuty. 28-latek odpowie za bezprawne pozbawienie wolności i pobicie, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. 29-latkowi postawiono zarzut pozbawienia wolności w zbiegu z pobiciem, a kobiecie – udziału w pobiciu i posiadania narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Kobieta będzie odpowiadać z wolnej stopy – objęto ją dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym.

Za bezprawne pozbawienie wolności grozi kara do pięciu lat więzienia.