Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Widział, jak dwaj mężczyźni wepchnęli do bagażnika auta kierowcę skutera i odjechali

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i kobietę
Katowice
Źródło: Google Earth
Katowiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o pozbawienie wolności 18-latka i pobicie go. Według ustaleń śledczych, został siłą wciągnięty do samochodu przez napastników i wywieziony w nieznane miejsce.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Woźniaka w Katowicach. Zgłoszenie o podejrzanym zajściu przekazał policji kierowca ciężarówki. Jak relacjonował, z jadącego samochodu wysiadło dwóch mężczyzn, którzy wepchnęli do bagażnika kierowcę skutera, a następnie odjechali.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową, pseudokibiców i przestępczość przeciwko mieniu. Tego samego dnia zidentyfikowali pojazd, którym poruszali się podejrzani, oraz ustalili jednego z nich.

28-latek i 29-letnia kobieta zostali zatrzymani w jednym z mieszkań w Chorzowie. Policjanci znaleźli tam ponad 200 gramów narkotyków – amfetaminę, marihuanę i MDMA, należące do mężczyzny. Kobieta również miała przy sobie środki odurzające.

W mieszkaniu policjanci znaleźli narkotyki
W mieszkaniu policjanci znaleźli narkotyki
Źródło: KMP w Katowicach

Z ustaleń śledczych wynika, że napastnicy byli wcześniej w konflikcie z 18-latkiem. Policjanci potwierdzili, że doszło do jego uprowadzenia i pobicia. Kilka dni później zatrzymali trzeciego uczestnika zajścia – 29-letniego mieszkańca Katowic.

Trzy osoby z zarzutami

W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Wschód cała trójka usłyszała zarzuty. 28-latek odpowie za bezprawne pozbawienie wolności i pobicie, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. 29-latkowi postawiono zarzut pozbawienia wolności w zbiegu z pobiciem, a kobiecie – udziału w pobiciu i posiadania narkotyków.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i kobietę
Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i kobietę
Źródło: KMP w Katowicach

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Kobieta będzie odpowiadać z wolnej stopy – objęto ją dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym.

Za bezprawne pozbawienie wolności grozi kara do pięciu lat więzienia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Katowicach

Udostępnij:
TAGI:
NarkotykiPolicjawojewództwo śląskie
Czytaj także:
Zaginiona kobieta
Jej partner wrócił do domu, ona została na przystanku. Szukają jej do dzisiaj
Lublin
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
METEO
imageTitle
Czterokrotny mistrz olimpijski wycofany z kadry po porażce z Polakiem
EUROSPORT
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow
Jest nowy szef biura Zełenskiego
Świat
Przechodnie zapalają znicze w miejscu, gdzie doszło do wypadku
"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Na chodniku potrącił ją samochód
Poznań
Raport DFRLab. Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
KONKRET24
imageTitle
Dramatyczny upadek młodego narciarza. Paraliż od pasa w dół
EUROSPORT
Piłka nożna
Sześć osób odpowie za pobicie wiceprezesa klubu piłkarskiego
Kraków
1
Tak zaczął się dramat. Nowe nagrania ze szwajcarskiego kurortu
Świat
Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov
Przejście graniczne w Harrachovie-Jakuszycach do niedzieli zamknięte dla ciężarówek
Wrocław
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
WARSZAWA
mikroskop naukowiec laboratorium shutterstock_2445075045
Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?
Zuzanna Kuffel
G9lM4OUX0AAevBL
Dworczyk krytycznie o wykorzystaniu WOT. "Szczyty hipokryzji"
Polska
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
BIZNES
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
WARSZAWA
Mimo że pług odśnieżał drogę dojazdową, wciąż trudno dostrzec, gdzie ona przebiega
Wieś odcięta od świata. "Nie wychodziłem z domu przez trzy dni"
Olsztyn
Mężczyzna wszedł na słup wysokiego napięcia
Chciał mieć "lepszy widok na fajerwerki", wszedł na słup wysokiego napięcia
Szczecin
imageTitle
Legenda skoków oburzona po dyskwalifikacji Zajca. "Bezczelne"
EUROSPORT
Na mapie można znaleźć m.in. punkty naprawiające odzież, obuwie, meble
Chcą redukować odpady i dać rzeczom drugie życie. Pomoże mapa
Poznań
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
BIZNES
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca, który próbował go ominąć, wpadł do rowu
WARSZAWA
Donald Trump
"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada
Świat
W wypadku zginął 40-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo, nie przeżył
Rzeszów
Steve Kerr
Jego ojca zastrzelono na terenie uczelni. Mistrz znowu apeluje
Rafał Kazimierczak
Poszukiwana 37-latka ukryła się w narożniku
Szukali 37-latki, "ich uwagę przykuł narożnik"
Kielce
Księżna Kate podczas obchodów Dnia Świętego Patryka w Londynie (17.03.2025)
Dwa wtargnięcia na teren rezydencji księżnej Kate i księcia Williama
Świat
Ciało 18-latka znaleziono w przepuście, jego bliscy ustawili tam krzyż
Ciało 18-latka w przepuście. W organizmie miał "środek odurzający"
Rzeszów
imageTitle
Zaskakujący powrót na Australian Open. Takiej tenisistki jeszcze nie było
EUROSPORT
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tusk o "prośbie Szwajcarii". "Jesteśmy gotowi"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica