Zderzyło się osiem aut, dwie osoby zginęły. Jeden z kierowców zatrzymany
Do wypadku doszło w środę około godziny 13.40 na drodze krajowej nr 78 między Porębą a Turzą w województwie śląskim - na obwodnicy Zawiercia.
Kapitan Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, poinformował, że w zdarzeniu brały udział cztery samochody osobowe i cztery ciężarówki.
Jak podała w komunikacie policja z Zawiercia na miejscu zginęli 20-latek i 50-latek. Cztery osoby są w szpitalu.
Policja o przebiegu wypadku
Policja z Zawiercia w opublikowanym komunikacie podała wstępne ustalenia, co do przebiegu karambolu.
"Kierujący ciężarowym Mercedesem, jadąc za osobowym Renault, przed którym przemieszczał się Volkswagen i ciężarowa Scania, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w poprzedzający pojazd, wskutek czego auto osobowe zjechało na lewy pas. Następnie uderzył w Volkswagena, wbijając go pod naczepę Scanii. Siła uderzenia była tak duża, że samochody wjeżdżały kolejno jeden w drugi" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.
Doszło do zapłonu ciężarówki i naczepy. Między dwoma samochodami ciężarowymi był zmiażdżony Volkswagen. To właśnie tym autem podróżowali 20-latek i 50-latek z województwa dolnośląskiego.
29-letni kierowca zatrzymany
Prokurator Joanna Gajos z Prokuratury Rejonowej w Zawierciu poinformował, że zatrzymany został 29-letni kierowca ciężarowego Mercedesa. Będzie przesłuchiwany w piątek.
Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.