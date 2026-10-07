Katowice Zderzyło się osiem aut, dwie osoby zginęły. Jeden z kierowców zatrzymany Oprac. Mateusz Czajka Anna Winiarska Zespół autorów |

Policja ustala przyczyny karambolu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Porębie

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Do wypadku doszło w środę około godziny 13.40 na drodze krajowej nr 78 między Porębą a Turzą w województwie śląskim - na obwodnicy Zawiercia.

Kapitan Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, poinformował, że w zdarzeniu brały udział cztery samochody osobowe i cztery ciężarówki.

Strażacy jednocześnie wydobywali kierowcę i gasili pożar Źródło: KPP w Zawierciu

Jak podała w komunikacie policja z Zawiercia na miejscu zginęli 20-latek i 50-latek. Cztery osoby są w szpitalu.

Wrak jednej z ciężarówek Źródło zdjęcia: KPP w Porębie

Policja o przebiegu wypadku

Policja z Zawiercia w opublikowanym komunikacie podała wstępne ustalenia, co do przebiegu karambolu.

"Kierujący ciężarowym Mercedesem, jadąc za osobowym Renault, przed którym przemieszczał się Volkswagen i ciężarowa Scania, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w poprzedzający pojazd, wskutek czego auto osobowe zjechało na lewy pas. Następnie uderzył w Volkswagena, wbijając go pod naczepę Scanii. Siła uderzenia była tak duża, że samochody wjeżdżały kolejno jeden w drugi" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Wypadek w Porębie Źródło zdjęcia: KPP w Zawierciu

Doszło do zapłonu ciężarówki i naczepy. Między dwoma samochodami ciężarowymi był zmiażdżony Volkswagen. To właśnie tym autem podróżowali 20-latek i 50-latek z województwa dolnośląskiego.

"Ta akcja była dla nas bardzo, bardzo trudna" Źródło: TVN24

29-letni kierowca zatrzymany

Prokurator Joanna Gajos z Prokuratury Rejonowej w Zawierciu poinformował, że zatrzymany został 29-letni kierowca ciężarowego Mercedesa. Będzie przesłuchiwany w piątek.

Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Prokuratura zatrzymała 29-latka Źródło: TVN24