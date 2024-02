Polska pracownia w finale najbardziej prestiżowej nagrody architektonicznej w Europie

Konieczny to weteran nominacji do nagrody Miesa. Ma ich na koncie aż czternaście. Pierwszą dostał już w 2002 r. za Dom z Ziemi Śląskiej, później nominacji doczekały się jego najbardziej znane domy jednorodzinne: Aatrialny - najlepszy dom świata w 2006 w plebiscycie World Architecture News - oraz Bezpieczny, a także Centrum Dialogu "Przełomy" w Szczecinie . Ten ostatni obiekt zdobył w 2016 r. nagrodę Najlepszego Budynku Świata na Światowym Festiwalu Architektury w Berlinie oraz nagrodę dla najlepszej przestrzeni publicznej Europy, przyznawaną przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie.

Ceglany gmach formą przypomina nieco dworzec w dziewiętnastowiecznym cesarskim stylu. Część główna to dwa skrzydła zwieńczone na środku wieżyczką z okrągłymi oknami, przypominającymi zegary. Do bryły przylega kilka przybudówek, w sumie podwajających powierzchnię obiektu. Lokalizacja niełatwa. Z jednej strony linia kolejowa, z drugiej wielopasmówka z estakadą, tuż obok blaszany supermarket, w którym galeria ma tymczasową siedzibę. Niby tylko kilkaset metrów od ścisłego centrum, ale okolica wygląda prawie jak przedmieścia. – Widzę stary przybrudzony obiekt z dziurami w różnych miejscach, zbudowany z cegły. I już wiem, że te dziury będą do wykorzystania. Zatykamy je współczesną tkanką, plastycznym betonem na starych ornamentach. Wychodzimy na plac. Zachowujemy syf na cegle, a okna mają dalej wyglądać na nieco zakurzone. Robimy plac dookoła jak w Szczecinie, czyli przedłużenie przestrzeni ekspozycyjnej – obrazuje koncepcję przebudowy Konieczny. Najbardziej rzucający się w oczy element projektu KWK Promes to ciężkie obrotowe drzwi zainstalowane w tych miejscach, w których w ścianach były potężne ubytki. Wyglądają jak betonowe, ale takie byłyby oczywiście za ciężkie. W ten sposób galeria otwiera się na trzy strony otaczającego ją placu".

Kiedy odwiedzamy Plato pod koniec 2022 roku, jest to wciąż miejsce w procesie. Galeria już działa, ale tylko dwie z sześciu ruchomych ścian są otwarte – te tworzące wejścia do holu budynku. Towarzyszący nam Tadeusz Goryczka, czesko-polski współpracownik Koniecznego, na każdym kroku narzeka na jakieś niewidoczne dla nas szczegóły – a to brązowy kolor doniczek, niepasujący nijak do szaro-biało-ceglanej tonacji wnętrz, a to niewygodne i również niepasujące meble kawiarni.