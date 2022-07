Kaszlała i chrząkała, ale wciąż nie mogła oddychać. Policjantka z Sosnowca uratowała w Egipcie dwulatkę

Sierżant sztabowa Aleksandra Białek z sosnowieckiej policji spędza urlop w Marsa Alam w Egipcie. To tam udzieliła pierwszej pomocy dwulatce, która się zakrztusiła. Maluch próbował, kaszląc i chrząkając, pozbyć się czegoś, co mu przeszkadzało w nabraniu oddechu. Niestety bezskutecznie. Mimo prób dziecko nie było w stanie oddychać i stopniowo traciło przytomność.

Policja: rodzice próbowali wyrwać swoje dziecko

"Policjantka szybko zauważyła na leżaku dziewczynki opakowanie po gumach rozpuszczalnych. Odebrała dziecko rodzicom, którzy w panice tylko podrzucali nim do góry, co nie przynosiło absolutnie żadnego efektu. Sprawdziła, czy nie da się wyjąć cukierka z buzi, a następnie odwróciła dziecko do dołu i zaczęła uderzać między jego łopatkami i uciskać jego klatkę piersiową. Widząc, że ciałko dziecka stało się wiotkie, ponieważ mała straciła już przytomność, przystąpiła do reanimacji malucha, przerywając ją raz po raz, wciąż próbując usunąć przeszkodę z dróg oddechowych dziecka" - przekazało w komunikacie biuro prasowe policji w Sosnowcu.