Ponad 700 samochodów na sklepowym parkingu. Policja: miały się tam odbyć nielegalne wyścigi

- W sobotę na jeden z parkingów centrum handlowego w Poczesnej przyjechało ponad 700 samochodów. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że miało to być rozpoczęcie sezonu, połączone z nielegalnymi wyścigami - informuje policja.

- Ukarano mandatami 130 kierowców, na szczęście nie doszło do zagrożenia w ruchu drogowym - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie. Połowa wykroczeń dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości. Pięciu kierowców straciło prawo jazdy. Policjanci zatrzymali również 19 dowodów rejestracyjnych pojazdów, które ze względu na stan techniczny powodowały zagrożenie w ruchu drogowym.

Na takich wyścigach zginęła młoda kobieta

Do podobnej akcji śląskiej drogówki doszło w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy, po informacji o próbie organizacji nielegalnych wyścigów w kilku miejscowościach województwa, funkcjonariusze skontrolowali kilkaset pojazdów, zatrzymali prawie 70 dowodów rejestracyjnych i nałożyli ponad 160 mandatów.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o rozsądek i przypominają, że nie są sami na drogach. Przestrzegają młode osoby, by nie dawały się namówić do udziału w nielegalnych wyścigach. Przypominają, że w 2012 roku w Jaworznie w miejscu, gdzie odbywały się tego typu wyścigi, śmierć poniosła młoda kobieta, a poważnych obrażeń doznał mężczyzna. Oboje, znajdując się na chodniku, zostali potrąceni przez pędzący samochód.