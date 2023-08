Znaleźli ciało w ziemi. Jest zaplanowana sekcja, w tle tajemnicze zniknięcie 40-latka

czytaj dalej

Rządząca w Polsce partia PiS wszystko, co robi, robi w jednym celu: chce utrzymać się przy władzy. To jest PiS-u program wyborczy. Ktoś może mi powiedzieć, że zdobycie władzy i jej utrzymanie to jest program wyborczy każdej partii politycznej. "Nie mam nic innego do zaoferowania jak krew, znój, łzy i pot" - powiedział Churchill, kiedy obejmował urząd premiera Wielkiej Brytanii. I nic dziwnego, że przegrał wybory po zakończeniu wojny.