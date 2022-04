Cztery osoby nie żyją, siedem jest zaginionych. Śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy w kopalni Pniówek

Prokuratura zabezpiecza dokumentację

Nocny wybuch i zapalenie metanu, cztery osoby nie żyją

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek doszło do wybuchu i zapalenia metanu . Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia, w rejonie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników.

W czasie, gdy w rejonie akcji przebywały dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do kolejnego, wtórnego wybuchu. JSW informowała następnie o dziesięciu poszkodowanych lub poszukiwanych pracownikach i ratownikach. Do godz. 11 kopalniany lekarz stwierdził zgon trzech poszkodowanych, jeden z rannych zmarł też w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W szpitalach około 20 osób, najbardziej poparzeni w oparzeniówce

Według informacji ratowników do godzin przedpołudniowych do szpitali przewieziono ok. 20 osób. Ranni w średnio ciężkim stanie trafili do szpitali: w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i Wodzisławiu Śląskim. Najmocniej poparzeni zostali przewiezieni do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jeden z nich - śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.