10 poszkodowanych w kopalni Pniówek trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jeden zmarł

Jeden z poszkodowanych w kopalni Pniówek zmarł w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Miał ponad 20 lat. To czwarta ofiara śmiertelna katastrofy, do której doszło w nocy z wtorku na środę. Ranni mają rozległe oparzenia. Do szpitali, nie tylko w Siemianowicach Śląskich, ale też w Jastrzębiu-Zdroju, Sosnowcu i Rybniku, trafiło w sumie około 20 osób.