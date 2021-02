Instruktor narciarstwa wypadł z trasy i uderzył w drzewo. Nie żyje

Do tragedii doszło w poniedziałek przed godziną 11. - Na trasie numer 6 ośrodka narciarskiego Pilsko 34-letni mężczyzna w trakcie zjazdu z nieustalonej przyczyny uderzył w drzewo - mówi Mirosława Piątek, rzeczniczka policji w Żywcu.

"Pomimo wysiłku wielu osób, o 12:35 lekarz LPR stwierdził zgon – życia mężczyzny nie udało się uratować. Po przeprowadzeniu czynności przez Policję i Prokuraturę, ratownikom pozostał smutny obowiązek transportu zwłok do Korbielowa Kamiennej" - czytamy na facebookowym profilu GOPR Beskidy.

Zakręt, kamień, prędkość i to się może zdarzyć

Co się mogło stać na Pilsku? Niebieska trasa, po której zjeżdżał 34-latek, należy do łatwych. - Wypadł z trasy i uderzył w drzewo. To się może zdarzyć na zakręcie, na wąskiej trasie, gdy jedzie się za szybko, gdy trafi się na kamień czy muldę. Takie nieszczęśliwe wypadki, niestety, się zdarzają - mówi ratownik.