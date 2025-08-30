Logo strona główna
Katowice

Wypadek w powiecie zawierciańskim. Dwie osoby ranne, jedna nie żyje

539791525_1116439777303148_8024416219193327619_n
Powiat Zawiercie, woj. śląskie
Źródło: mapa google
Między Pilicą i Ogrodzieńcem doszło do poważnego wypadku samochodowego. Dwie osoby są ranne, jedna nie żyje

Do wypadku doszło na DK 790 w sobotę około 15. Jeden z samochodów dachował.

W Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, w wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Niestety pomimo udzielonej pomocy, życia jednej osoby nie udało się uratować. Dwie pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Poszkodowani to młode osoby. 

W działaniach bierze udział 6 zastępów straży pożarnej w tym grupa operacyjna KP PSP w Zawierciu, Policja Zawiercie, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. 

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

