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Podejrzewał, że kierowca jest pijany. Chciał mu zabrać kluczyki, jechał na drzwiach

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Odjechał mimo próby obywatelskiego zatrzymania w Piekarach Śląskich
Chciał zatrzymać kierowcę, ten odjechał z mężczyzną na drzwiach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wannesa
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W Piekarach Śląskich mężczyzna próbował powstrzymać kierowcę, którego podejrzewał o jazdę pod wpływem alkoholu. Próbując zabrać mu kluczyki, został przewieziony na drzwiach auta. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek po południu na ulicy Bednorza w Piekarach Śląskich. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać próbę obywatelskiego zatrzymania kierowcy. Film opublikował między innymi wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański.

Odjechał mimo próby obywatelskiego zatrzymania w Piekarach Śląskich
Odjechał mimo próby obywatelskiego zatrzymania w Piekarach Śląskich
Źródło zdjęcia: Krzysztof Turzański / Facebook

Zatrzymali go dopiero w Katowicach

"Pijany kierowca uderzył w dwa samochody. Jeden z kierujących próbował go zatrzymać" - napisał Turzyński. Jak dodał, na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. "Policja ruszyła w pościg i zatrzymała pijanego pirata dopiero w Katowicach" - opisał wiceprezydent. Na nagraniu widać mężczyznę, który - trzymając się drzwi auta od strony kierowcy - jedzie ulicą przez co najmniej 10 sekund.

Przebieg zdarzenia potwierdziła policja. - Wczoraj po południu w okolicy skrzyżowania ulic Roździeńskiego i Bednorza uczestnik ruchu drogowego podejrzewał, że kierowca innego samochodu marki Renault może być pod wpływem alkoholu. W związku z tą sytuacją zatrzymał pojazd, a następnie próbował zabrać kluczyki do auta, ale wtedy kierowca odjechał z miejsca zdarzenia - przekazał we wtorek aspirat Łukasz Czepkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.

Próba obywatelskiego zatrzymania w Piekarach Śląskich
Próba obywatelskiego zatrzymania w Piekarach Śląskich
Źródło zdjęcia: Krzysztof Turzański / Facebook

- Mężczyźnie ostatecznie udało się puścić samochód, który następnie odjechał. Po dotarciu na miejsce służb mężczyzna został przebadany, nie odniósł poważnych obrażeń - dodał policjant.

37-latek kierujący Renault został zatrzymany dopiero w Katowicach. - Pobrano od niego próbki krwi do badań na obecność alkoholu oraz innych środków odurzających. Zatrzymany to 37-letni Piekarzanin - poinformował aspirat Czepkowski. Zastrzegł, że czynności w tej sprawie trwają, ale potwierdził już, że kierowca uszkodził inne pojazdy, o czym pisał wiceprezydent Turzyński.

Policja podziękowała świadkowi

Policja z Piekar Śląskich podziękowała mężczyźnie, który zareagował, widząc niebezpieczną jazdę.

"Dziękujemy świadkowi za zdecydowaną reakcję, która wpisuje się w policyjną kampanię Widzisz-reaguj, jednocześnie pamiętajmy, że reagując, nie wolno narażać własnego zdrowia lub życia - jeśli sytuacja jest niebezpieczna, najważniejsze jest bezpieczne oddalenie się i jak najszybsze powiadomienie Policji. Czasem jeden telefon pod numer alarmowy może uratować czyjeś życie" - czytamy na stronie komendy.

Źródło: tvn24.pl, TVN24, Kontakt24
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Tagi:
Piekary Śląskiewojewództwo śląskie
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