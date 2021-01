15-letni Kacper wskazał, gdzie jest ciało zaginionej 13-letniej Patrycji. "Traktowaliśmy go jak syna"

Pokłócili się i Patrycja pobiegła w stronę przystanku autobusowego. Taka była pierwsza wersja Kacpra, chłopaka zaginionej dziewczyny. Dzień później skończył 15 lat i wskazał śledczym, gdzie jest ciało Patrycji. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

13-letnia Patrycja z Bytomia została zamordowana w sąsiedniej miejscowości, w Piekarach Śląskich. Jak poinformowała dzisiaj Joanna Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zostało wszczęte postępowanie o czyn z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o zabójstwie.

- Ustalono, że sprawcą jest najprawdopodobniej jest znajomy dziewczyny, Kacper - dodała Smorczewska.

Ale chłopak nie usłyszy zarzutu, ponieważ w chwili zbrodni miał 14 lat. Smorczewska: - Zostanie wysłuchany przez sąd rodzinny w Tarnowskich Górach, jako nieletni sprawca czynu karalnego.

Prokuratura i policja wnioskują o umieszczenie chłopaka w schronisku dla nieletnich, co odpowiada zastosowaniu aresztu tymczasowego.

15-letni Kacper będzie odpowiadać przed sądem rodzinnym jako sprawca czynu karalnego śląska policja

Pobiegła w stronę autobusu

Tragedia zaczęła się we wtorek.

Około godziny 23 mama 13-letniej Patrycji z Bytomia powiadomiła policję, że córka nie wróciła do domu. Nie odbierała też telefonu. Policja rozpoczęła poszukiwania 13-latki. - Pierwsze ustalenia mówiły o tym - i one dość długo się utrzymywały - że dziewczyna pokłóciła się ze swoim chłopakiem - mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji.

Chłopak to Kacper, rocznik 2006. W dniu zaginięcia Patrycji miał jeszcze 14 lat. Według pierwszej jego wersji, przekazanej policji, do nieporozumienia między nim a dziewczyną miało dojść we wtorek w Piekarach Śląskich.

Kacper powiedział śledczym, że po sprzeczce około godziny 18 Patrycja pobiegła w stronę przystanku, skąd odjeżdżały autobusy do Bytomia. Ale - jak mówił - nie wiedział, do jakiego autobusu wsiadła.

"Nie ma dziecka"

Policja sprawdzała nagrania z monitoringu i adresy znajomych Patrycji, które przekazywał Kacper. Współpracował ze śledczymi, uczestniczył w poszukiwaniach. Wszyscy mieli jeszcze nadzieję, że dziewczynka uciekła i gdzieś ukryła się na noc. - Patrycja jest córką mojego kolegi - mówił w mediach społecznościowych pan Radosław, który apelował o pomoc w poszukiwaniach. - To nieprawdopodobne, co go spotkało. Ślad po niej zaginął. Nie ma dziecka. Dziecko było bardzo zżyte ze swoimi rodzicami, nigdy nie uciekało, praktycznie non stop w kontakcie.

Tym razem jej telefon milczał. Policja podawała, że ostatni raz logował się w Gliwicach około 1 w nocy w środę. -- Telefon Patrycji został znaleziony przy jej ciele - powiedziała dzisiaj prokurator Joanna Smorczewska.

15-latek przyznał się do zabicia 13-latki TVN24

Kacper skończył 15 lat i wskazał, gdzie jest ciało Patrycji

Przełom nastąpił, gdy policja dotarła do świadka, który widział we wtorek Patrycję w autobusie. Z Kacprem. - Widział ich razem w autobusie - podkreśla Nowara. To w oczach śledczych podważyło wiarygodność chłopaka.

Nowara: - Niejednokrotnie zmieniał potem wersję. Mówił, że rzeczywiście pojechał z nią tym autobusem, że wyszli na nieużytki na spacer, tam rozmawiali. Ale napadła ich jakaś obca osoba. On uciekł, zostawił tam dziewczynę, mnóstwo tych wersji wchodziło w grę. Aż w końcu około 15 rozmowy z policjantami doprowadziły do tego, że wskazał, gdzie ukrył ciało.

Policja odnalazła ciało nastolatki w Piekarach Śląskich

Była środa, zapadł zmrok, a Kacper tego dnia skończył 15 lat. Ciało Patrycji leżało na nieużytkach w centrum Piekar, przykryte kartonami.

- Ustalono wstępnie, że śmierć nastąpiła prawdopodobnie w wyniku ran kłutych w klatce piersiowej i brzuchu - mówi Smorczewska. Dodaje, że narzędziem zbrodni był prawdopodobnie nóż, który jest nadal poszukiwany.

Z relacji Kacpra, przekazanej policji wynika, że dziewczynka mogła być w ciąży. To mogło być przyczyną kłótni i motywem zbrodni. Prokuratora nie potwierdza tych informacji i nie przekazuje żadnych wyjaśnień chłopaka. Ewentualna ciąża, a także przyczyny śmierci, sposób zadania ran zostaną ustalone w trakcie sekcji.

Pokłócili się, Kacper wskazał, gdzie ukrył ciało Patrycji TVN 24 Katowice

Patrycja miała skończyć 14 lat i iść do ginekologa

Marzena i Grzegorz, rodzice Patrycji przyszli zapalić znicze w miejscu znalezienia ciała ich córki. Opowiedzieli nam o Kacprze. - On był ponad rok z Patrycją, trzy miesiące temu się rozstali. Kacper z nią zerwał, ale później na nowo niby ze sobą byli. Patrycja zaprzeczała, ale się spotykali – opowiedzieli nam.

Kacper nie raz był u nich w domu. Nie zaobserwowali u niego agresji. - Myśmy go traktowali jak syna, wszędzie jeździł z nami, na kajaki, na ryby. Był w porządku. Jeszcze z nami szukał córki, jeździł na komisariaty. To się nikomu nie mieści w głowie - mówili.

23 stycznia Patrycja miała mieć 14 urodziny. W środę rano miała z mamą jechać na wizytę do ginekologa.

Rodzice zamordowanej Patrycji przyszli zapalić znicze TVN24 Katowice

Grozi mu poprawczak

Chłopak spędził noc w izbie dziecka. W komendzie policji towarzyszył mu jeden z rodziców.. - Najwyższa kara, jaka mu grozi, to pobyt a zakładzie poprawczym do 21 roku życia - mówi Joanna Smorczewska.

15-letni Kacper będzie odpowiadać jako nieletni sprawca czynu karalnego śląska policja

Zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu karnego, za przestępstwo nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17. roku życia, ale w wyjątkowych sytuacjach - np. zbrodni zabójstwa, gwałtu zbiorowego lub porwania - do odpowiedzialności karnej może być pociągnięta osoba, która w chwili popełniania zbrodni miała ukończone 15 lat. Decyduje o tym sąd rodzinny i dla nieletnich, biorąc pod uwagę m.in. okoliczności sprawy i stopień rozwoju sprawcy. W takim przypadku orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy zagrożenia za dane przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

Wobec nieletnich sąd może orzec środki wychowawcze, na przykład umieszczenie w zakładzie poprawczym (a wcześniej, do zakończenia całej procedury, w schronisku dla nieletnich). Jeżeli 15-latek trafi do poprawczaka, opuści go w wieku 21 lat.

Ciało 13-latki odnaleziono na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich Policja Śląska

Autor:mag/gp

Źródło: TVN 24 Katowice