Pożar sadzy w kominie. Podtruło się osiem osób, w tym sześcioro dzieci

Marcin Przydacz, poseł PiS i były wiceszef MSZ, był gościem w "Kampanii #BezKitu" w TVN24. Nim rozpoczął się program, zrobił sobie zdjęcie przed wejściem do studia i opublikował je w mediach społecznościowych, twierdząc, że jest "w reżyserce TVN24". Nie był w niej. - Nasza reżyserka jest zamknięta dla jakichkolwiek polityków. I przykro mi, nigdy nie zrobi pan sobie zdjęcia w reżyserce TVN24 - poinformował go Radomir Wit, w trakcie programu na żywo konfrontując swojego gościa z tym, co napisał.