Wiosną po wybuchach metanu na dole kopalni zostało siedmiu górników. Wrócą po nich, jest plan akcji

W najbliższą sobotę, 4 lutego, zostanie wznowiona akcja w kopalni Pniówek, gdzie po ubiegłorocznej katastrofie pod ziemią zostało siedmiu górników i ratowników górniczych. Aby do nich dotrzeć, trzeba będzie wydrążyć nowy, 350-metrowy chodnik. Zajmie to około czterech-sześciu miesięcy – oszacowała w poniedziałek Jastrzębska Spółka Węglowa.

Do akcji pójdzie dziewięć 5-osobowych zastępów ratowniczych

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor kopalni Marian Zmarzły poinformował, że pierwszy etap akcji potrwa prawdopodobnie od soboty do poniedziałku. Celem akcji jest m.in. zawężenie pola pożarowego i przywrócenie przepływu powietrza w wyrobisku, gdzie obecnie stężenie metanu wynosi prawdopodobnie ok. 25 proc., a temperatura ok. 37 stopni Celsjusza. W akcji będzie brało udział dziewięć pięcioosobowych zastępów ratowniczych na każdej zmianie; w sumie kilkudziesięciu ratowników w każdej dobie akcji.

Działania pierwszego etapu akcji nie służą bezpośrednio dotarciu do pozostających pod ziemią górników. Aby do nich dotrzeć, w drugim etapie planowane jest wydrążenie zupełnie nowego chodnika o długości ok. 350 metrów, którym ratownicy mają dostać się w rejon katastrofy z drugiej strony ściany wydobywczej. Potrwa to – jak szacuje jastrzębska spółka – ok. 4-6 miesięcy. Drążenie chodnika rozpocznie się po kilkutygodniowych przygotowaniach, po zakończeniu pierwszego etapu akcji.