Rok od katastrofy w kopalni Pniówek. Siedmiu górników nadal jest uważanych za zaginionych

W wyniku wybuchów metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach (woj. śląskie) życie straciło 16 górników i ratowników górniczych. Siedmiu z nich do dzisiaj nie odnaleziono. Trzeba wydrążyć nowy chodnik pod ziemią, by do nich dotrzeć. Do katastrofy doszło 20 kwietnia 2022 roku. W zakładzie odbyły się uroczystości rocznicowe. Rodziny ofiar przekazały obraz świętej Barbary przywieziony z Watykanu.