Katowice Oszukiwali na aplikację mObywatel, wśród zatrzymanych nieletni Oprac. Michał Malinowski |

Służby zatrzymały 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel Źródło zdj. gł.: CBZC

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Metoda oszustów polegała na rozpowszechnianiu dostępu do aplikacji, dzięki czemu możliwe było wygenerowanie wirtualnego dokumentu tożsamości z fałszywymi danymi na wzór mObywatela.

- W miejscach zatrzymań zabezpieczono ponad 30 urządzeń, w tym telefony, laptopy oraz komputery. U wszystkich sprawców potwierdzono działalność przestępczą, w tym korespondencję i historię przelewów - przekazał starszy posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak dodał, nieletni potwierdzili, że kupili fałszywego mObywatela, a część z nich reklamowała aplikację i rozprowadzała skrypt wśród znajomych.

Fałszywy mObywatel i dokumenty z fikcyjnymi danymi. @PolicjaCBZC uderzyła w proceder, zatrzymując 21 osób, w tym 13 nieletnich. Jedni kupowali skrypt, inni pomagali go reklamować i rozprowadzać. Zabezpieczono ponad 30 urządzeń. Będą kolejne zatrzymania. pic.twitter.com/ucmyDuCk7j — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 27, 2026 Rozwiń

Prokuratorskie zarzuty i sąd dla nieletnich

Pełnoletni, którzy zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych oraz fałszerstwa materialnego dokumentu. Sprawami nieletnich zajmą się sądy rodzinne.

Trzy osoby zostały aresztowane, a wobec dwóch zastosowano dozór policyjny. Postępowania prowadzone są pod nadzorem: Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto.

Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel Źródło zdjęcia: CBZC

Planowane są kolejne zatrzymania.