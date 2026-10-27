Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Oszukiwali na aplikację mObywatel, wśród zatrzymanych nieletni

|
Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel
Służby zatrzymały 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel
Źródło zdj. gł.: CBZC
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 21 osób, w tym 13 nieletnich, w związku z udostępnianiem przez nich fałszywej aplikacji mObywatel.

Metoda oszustów polegała na rozpowszechnianiu dostępu do aplikacji, dzięki czemu możliwe było wygenerowanie wirtualnego dokumentu tożsamości z fałszywymi danymi na wzór mObywatela.

- W miejscach zatrzymań zabezpieczono ponad 30 urządzeń, w tym telefony, laptopy oraz komputery. U wszystkich sprawców potwierdzono działalność przestępczą, w tym korespondencję i historię przelewów - przekazał starszy posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak dodał, nieletni potwierdzili, że kupili fałszywego mObywatela, a część z nich reklamowała aplikację i rozprowadzała skrypt wśród znajomych.

Prokuratorskie zarzuty i sąd dla nieletnich

Pełnoletni, którzy zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych oraz fałszerstwa materialnego dokumentu. Sprawami nieletnich zajmą się sądy rodzinne.

Trzy osoby zostały aresztowane, a wobec dwóch zastosowano dozór policyjny. Postępowania prowadzone są pod nadzorem: Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto.

Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel
Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich udostępniających fałszywą aplikację mObywatel
Źródło zdjęcia: CBZC

Planowane są kolejne zatrzymania.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
CBZCSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
"Kane zdobywca". Zabrakło mu słów
EUROSPORT
Wierni modlili się w Mekce podczas deszczu
Odbywali umrę w strugach deszczu
METEO
Adam Glapiński
"Niszczy instytucję, która jest nam bardzo w społeczeństwie potrzebna"
Rozmowa Piaseckiego
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu, posłowie ruszyli na urodziny polityka PiS
Patryk Michalski
Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu
Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu
WARSZAWA
imageTitle
Ewa Pajor w doborowym towarzystwie. Smutny pierwszy rząd
EUROSPORT
Rosyjski atak na kijów (27.10)
Atak "wymierzony bezpośrednio w miasto". Zełenski apeluje
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump oferuje nagrodę. "Milion dolarów po aresztowaniu i skazaniu"
BIZNES
Serial "Wśród nocnej ciszy" w listopadzie dostępny w HBO Max
"Okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy innym ludziom"
Kultura i styl
49 min
pc
Kto jest Dyzmą polskiej polityki? "Jedno nazwisko"
Kultura polityczna
Przymrozki
Lodowaty poranek. Termometry pokazały poniżej zera
METEO
telefon, bankomat, smartfon
Ostrzeżenie przed oszustami. W wiadomościach podszywają się pod dużą firmę
BIZNES
Wybory w Izraelu
Masowe powroty do kraju. Chcą zagłosować w wyborach
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Te wszystkie wypowiedzi nie biorą się znikąd"
Tak jest
25 min
Hotel cnb repo
Jedna władza kupiła hotel, druga chce go sprzedać. "Większy problem niż afera wyborów kopertowych"
Czarno na białym
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Zawieszenie broni weszło w życie. "Wywiązujemy się z ustaleń"
Świat
Bilboard wyborczy z wizerunkami Benjamina Netanjahu oraz Gadiego Eisenkota
Chce przejąć stery w Izraelu. "Jest przeciwieństwem Netanjahu"
Monika Winiarska
GettyImages-2215514595
Orban do ONZ, zawieszenie broni w Ołeszkach, kto za Pełczyńską-Nałęcz
Warto wiedzieć
imageTitle
Anglicy świętują. Harry Kane zdobywcą Złotej Piłki
Najnowsze
Lamine Yamal
Dla kogo Złota Piłka? Wszystkie wyniki plebiscytu
EUROSPORT
imageTitle
Pajor otarła się o Złotą Piłkę
EUROSPORT
Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Zmasowany atak balistyczny na Kijów. Są ranni
Świat
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Pełczyńska-Nałęcz w Rozwoju Plus? Morawiecki odpowiedział
Polska
Donald Trump
Trump: wyglądało to jak kolejne sfałszowane wybory
Świat
Lotnisko Chopina
"Smoczyce" na największym lotnisku w Polsce. Zmiany przy kontroli
BIZNES
Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów
Ruszył z siekierą na policjantów. Nagranie
WARSZAWA
Oslo
Brak telefonów i internetu. Ogólnokrajowa akcja
BIZNES
Księżyc oczami załogi misji Artemis II
"Nowy wyścig kosmiczny". NASA przyspiesza tempo
METEO
shutterstock_1751459348
Nawet 60 tysięcy pracowników może odejść z giganta
BIZNES
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski: Nawrocki łamie konstytucję świadomie
Kropka nad i
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica