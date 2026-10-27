Oszukiwali na aplikację mObywatel, wśród zatrzymanych nieletni
Metoda oszustów polegała na rozpowszechnianiu dostępu do aplikacji, dzięki czemu możliwe było wygenerowanie wirtualnego dokumentu tożsamości z fałszywymi danymi na wzór mObywatela.
- W miejscach zatrzymań zabezpieczono ponad 30 urządzeń, w tym telefony, laptopy oraz komputery. U wszystkich sprawców potwierdzono działalność przestępczą, w tym korespondencję i historię przelewów - przekazał starszy posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Jak dodał, nieletni potwierdzili, że kupili fałszywego mObywatela, a część z nich reklamowała aplikację i rozprowadzała skrypt wśród znajomych.
Prokuratorskie zarzuty i sąd dla nieletnich
Pełnoletni, którzy zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych oraz fałszerstwa materialnego dokumentu. Sprawami nieletnich zajmą się sądy rodzinne.
Trzy osoby zostały aresztowane, a wobec dwóch zastosowano dozór policyjny. Postępowania prowadzone są pod nadzorem: Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto.
Planowane są kolejne zatrzymania.