Katowice

Był poszukiwany wieloma listami gończymi. Po kilku latach trafił w ręce policji

Poszukiwany od kilku lat Piotr W. został zatrzymany
Poszukiwany za oszustwa i przestępstwa narkotykowe w rękach policji
Źródło: CBŚP
Policjanci z Polski i Czech wspólnymi siłami zatrzymali poszukiwanego od 2022 roku Piotra W., ps. Piotruś. Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa i przestępstwa narkotykowe. Wydano za nim liczne listy gończe, Europejski Nakaz Aresztowania i Czerwoną Notę Interpolu.

O zatrzymaniu mężczyzny poinformował we wtorek kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Piotr W. trafił w ręce policjantów w czeskiej Ostrawie pod koniec stycznia.

- Funkcjonariusze Městské ředitelství policie Ostrava (Komendy Miejskiej Policji w Ostrawie), działając w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji, dokonali zatrzymania Piotra W. ps. Piotruś, posługującego się również tożsamością Jacob Sz. - przekazał Wrześniowski.

Poszukiwany od kilku lat Piotr W. został zatrzymany
Poszukiwany od kilku lat Piotr W. został zatrzymany
Źródło: CBŚP

Mężczyzna był poszukiwany od 2022 roku przez polskie organy ścigania na podstawie wielu listów gończych wydanych przez sądy i prokuratury z terenu całego kraju.

Wiele oszukanych osób i miliony strat

- Zatrzymanie nastąpiło w związku z koniecznością odbycia przez niego kar pozbawienia wolności, m.in. 4 lat orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie za przestępstwa oszustwa, a także kar 1 roku oraz 4 lat pozbawienia wolności zasądzonych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu i Sąd Okręgowy w Legnicy za przestępstwa narkotykowe - wymienił rzecznik CBŚP.

Jak dodał, Piotr W. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i Czerwonej Dyfuzji Interpolu w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia licznych oszustw oraz uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.

W chwili zatrzymania W. posiadał przy sobie sfałszowany holenderski dokument tożsamości, wystawiony na dane Jacob Sz., zawierający jego wizerunek.

Kom. Krzysztof Wrześniowski dodał, że z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany, posługując się fałszywą tożsamością, mógł dopuścić się na terenie Polski oszustw na szkodę nieustalonej dotąd liczby osób. Spowodował straty sięgające milionów złotych.

pc

Autorka/Autor: MAK

Źródło: CBŚP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

CBŚPPolicjaWojewództwo dolnośląskie
