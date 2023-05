Sześć psów w ciasnych klatkach. Policja: mogły być wykorzystywane do nielegalnych walk

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 455 dni. Dwudniowy najazd z terytorium Ukrainy na rosyjski obwód biełgorodzki, przeprowadzony w poniedziałek i wtorek, może zmusić Kreml do przegrupowania swoich oddziałów wzdłuż linii frontu w czasie, gdy Kijów szykuje się do kontrofensywy - oceniają analitycy cytowani przez agencję Reutera, którzy dodają, że najazd ten był niemal na pewno koordynowany ze stroną ukraińską. Ukraińcy próbują skierować uwagę Rosjan na różne kierunki, by utworzyć luki w liniach obrony i zmusić ich do wysłania posiłków - mówi Neil Melvin, analityk brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI). W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.