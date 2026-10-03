Katowice Karetki przed marketem, kilka osób potrzebowało pomocy Mateusz Czajka |

Olsztyn (woj. śląskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

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3 października przed godziną 10 straż pożarna i pogotowie ratunkowe interweniowały w markecie przy ulicy Asnyka w Olsztynie w województwie śląskim. Doszło tam do awarii urządzenia chłodniczego.

- Przed naszym przybyciem sklep opuściło około 50 klientów i siedmiu pracowników - przekazał tvn24.pl dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Do marketu przyjechało kilka karetek i wozów strażackich Źródło zdjęcia: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Jak poinformowała na Facebooku stacja pogotowia ratunkowego w Częstochowie, spośród osób, które się ewakuowały, osiem zostało narażonych po awarii urządzenia chłodniczego na działanie dwutlenku węgla.

52-latka w szpitalu

"Po przeprowadzeniu wstępnej segregacji medycznej ustalono, że cztery osoby zgłaszają dolegliwości. Były to trzy pracownice sklepu oraz klientka. Skarżyły się na ból i zawroty głowy oraz osłabienie" - przekazało częstochowskie pogotowie.

Do szpitala przewieziono tylko 52-latkę. W przypadku pozostałych kobiet zastosowano na miejscu tlenoterapię, która okazała się wystarczająca.

W sumie na miejscu działały cztery zespoły ratownictwa medycznego, pięć zastępów straży pożarnej oraz policja.

Akcja już się zakończyła.

Źródło: Google Maps