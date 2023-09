Śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Na miejscu pracują służby, zwołano sztab kryzysowy

czytaj dalej

Nie decydowałbym się na uczestniczenie w jakiejkolwiek kampanii wyborczej, gdyby nie moje głębokie przekonanie, że to jest tak naprawdę zadanie numer jeden: przywrócić wszystkim polskim kobietom poczucie godności, bezpieczeństwa, normalności - mówił Donald Tusk w Gliwicach. Szef PO odniósł się też do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o tym, że "kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia".