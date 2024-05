Obawy o skażenie Wisły po ogromnym pożarze w Siemianowicach Śląskich

Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, że Wisła nie jest zagrożona skażeniem po pożarze nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich. W poniedziałek odbyło się kolejne zebranie sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Inspektorzy ochrony środowiska pobrali próbki też z małopolskich rzek, by sprawdzić, czy do wody przedostały się zanieczyszczenia.

Obawy o skażenie Wisły pojawiły się w związku z tym, że woda z akcji gaśniczej wraz z chemikaliami spływa do Rowu Michałkowickiego, a dalej do Brynicy i Przemszy, która jest dopływem Wisły.

W ciągu trzech dni z Rowu Michałkowickiego zebrano około 15 tys. litrów zanieczyszczeń, które zostaną poddane utylizacji. Mimo to w rzekach nie wykryto śniętych ryb.

Akcja strażaków powinna się zakończyć w poniedziałek

Pokuratura wszczęła śledztwo

W poniedziałek po południu Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich wszczęła śledztwo w sprawie pożaru . Niewykluczone, że postępowanie przejmie Prokuratura Regionalna w Katowicach, gdzie to nielegalne składowisko jest jednym z wątków dużego śledztwa w sprawie mafii śmieciowej.

Zbadali rzeki w Małopolsce

Pierwsze próbki zostały pobrane w sobotę po południu z Wisły i Przemszy. Ma to związek z wiekim pożarem nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich , który wybuchł w piątek. Informację o wynikach badań przekazała Magdalena Gala, rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Rzeki w zachodniej części Małopolski są monitorowane w związku z informacjami przekazanymi w sobotę rano przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, że zanieczyszczenia po pożarze przedostały się do rzek województwa śląskiego i wpłyną do rzek małopolskich. Po otrzymaniu tej informacji wojewoda małopolski polecił komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie podjęcie natychmiastowych działań i monitorowanie sytuacji.

Podwójna zapora na Przemszy

Na miejsce skierowano siły i środki PSP z powiatu oświęcimskiego w sile dwóch zastępów. Zwodowano też łódź i rozłożono podwójną zaporę sorpcyjną. Jak przekazał komendant, są to działania profilaktyczne. Dodał, że obecnie "nie odnotowujemy sytuacji, aby ta zapora zbierała jakieś zanieczyszczenia, ale strażacy będą obecni do chwili, aż uzyskamy informację, że zagrożenie minęło”.

Śląski Urząd Wojewódzki podał w niedzielę, że na terenie tego województwa nie ma zgłoszeń, by na skutek zanieczyszczenia wód po pożarze nielegalnego składowiska w Siemianowicach Śląskich doszło do śnięcia ryb, nie ma też informacji o innych martwych zwierzętach. Trwa oczyszczanie cieków wodnych.

Pożar w Siemianowicach Śląskich

Pożar na terenie wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich wybuchł w piątek rano w dzielnicy Michałkowice. Jego powierzchnia objęła całe składowisko - ok. 6 tys. metrów kwadratowych. Kłęby czarnego dymu były widoczne z wielu kilometrów.

Po opanowaniu sytuacji pożarowej głównym problemem stało się zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Część zanieczyszczeń pochodzących z pożaru dostała się do pobliskiego Rowu Michałkowickiego, który wpada do Brynicy i dalej do Przemszy, która jest dopływem Wisły. W piątek woda w Brynicy przybrała brązowo-czerwoną barwę, mieszkańcy uskarżali się także na odór chemikaliów.