Katowice Dotacja w kwocie blisko pół miliarda odblokowana. "Nie mogliśmy pozwolić, by te pieniądze przepadły" Oprac. Mateusz Czajka |

Czerwiec 2026 - Rzecznik Tramwajów Śląskich o odwołaniu dyrektorów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) odblokowało ponad 479 mln zł dofinansowania na realizację projektów infrastrukturalnych - poinformowały Tramwaje Śląskie. To cała kwota, która została wcześniej zablokowana w związku ze śledztwem dotyczące korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). W czerwcu zarzuty przedstawiono m.in. prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani.

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"Wiedzieliśmy, że stawką są setki milionów złotych"

Prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła podkreślił, że odblokowanie dofinansowania z Unii Europejskiej to efekt wprowadzonych działań naprawczych, których celem jest m.in. przywrócenie wiarygodności spółki.

"Kiedy rozpoczynaliśmy działania naprawcze, wiedzieliśmy, że stawką są setki milionów złotych, ale przede wszystkim przyszłość ważnych dla mieszkańców inwestycji. Nie mogliśmy pozwolić, aby te pieniądze przepadły" – podkreślił prezes Tramwajów Śląskich w komunikacie.

Pół miliarda odblokowywano etapami

Tym razem CUPT odblokowało 191,7 mln zł dofinansowania na realizację projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w siedmiu miastach GZM: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu. Wartość całkowita projektu to 341,7 mln zł.

Wcześniej CUPT odblokowało 235,9 mln zł dofinansowania na budowę tzw. tramwaju na południe w Katowicach oraz 52,1 mln zł na budowę linii tramwajowej na ul. 11 Listopada w Sosnowcu.

Katowice będą miały tramwaj na południe

Spółka Katowickie Inwestycje w październiku wybrała w przetargu wykonawcę tzw. tramwaju na południe. To firma Budimex, która zaoferowała 356,8 mln zł. Nowa linia o długości ponad 4,5 km z dzielnicy Brynów do dzielnicy Kostuchna ma być gotowa w połowie 2029 r. Dojazd z nowego centrum przesiadkowego do centrum miasta powinien zająć niecałe 30 min.

Trwa powtórzony przetarg na budowę linii tramwajowej na ul. 11 Listopada w Sosnowcu.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje prawie 30 linii, tworzących sieć w 12 miastach, operując prawie 200 pojazdami. 55,4 proc. udziałów Tramwajów Śląskich należy do Katowic, a 44,6 proc. do GZM.