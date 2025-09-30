Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Nielegalny obrót odpadami. Weszli do sześciu firm, zatrzymali sześć osób. Znaleźli broń palną

smieci
Zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej
Źródło: policja śląska
Trzy kobiety i trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w ramach walki z przestępczością związaną z gospodarowaniem odpadami. Policjanci z Katowic i Opola wkroczyli do sześciu firm w trzech województwach, gdzie znaleźli dokumenty, które potwierdzają nielegalny obrót śmieciami.

Akcję przeprowadzono 9 września. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach działali wspólnie z kolegami z Opola. W efekcie zatrzymali trzy kobiety w wieku 22, 48 i 49 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 45, 48 i 52 lat.

Podczas akcji zabezpieczyli 15 sztuk broni palnej, ponad pięć tysięcy sztuk amunicji różnych kalibrów oraz ponad 160 tysięcy złotych w gotówce.

Weszli do sześciu firm

Równocześnie na terenie województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego przeszukali sześć firm. Tam zabezpieczyli dokumentację, która potwierdza nielegalny obrót odpadami i pozwoli odtworzyć skalę działalności przestępczej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach została tymczasowo aresztowana. Wobec pięciu pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się między sobą.

Specjalna grupa walczy z mafią śmieciową

Jak przypominają policjanci, problem tak zwanej mafii śmieciowej to realne zagrożenie dla całego regionu.

"To proceder, na którym zarabia się miliony, a koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy - pieniędzmi, a w dłuższej perspektywie również zdrowiem. Nielegalne składowanie odpadów to przestępstwo, za które grożą wysokie kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek usunięcia odpadów i rekultywacji terenu" - czytamy we wtorkowym komunikacie policji.

Do walki z tym procederem, decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, została powołana specjalna grupa operacyjno-procesowa, która pod nadzorem zespołu prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, działa od maja 2024 roku na mocy.

W skład grupy wchodzą policjanci z różnych wydziałów komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola. Grupę wspierają także Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"
Urzędnik zatrzymany w sprawie "mafii śmieciowej". Na zlecenie miał sprawdzać dane pojazdów
Kujawsko-Pomorskie
Szczecin. Nielegalne śmieci
25 ton nielegalnych śmieci. "Ładunek wydzielał nieprzyjemny zapach"
Szczecin
Zorganizowana grupa przestępcza zakopywała odpady przez lata
21 osób z zarzutami. "Przez kilka lat zakopywali odpady"
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mag/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
OdpadyPolicjaPrzestępstwa
Czytaj także:
Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Kilkanaście godzin poszukiwań, 83-latkę znaleźli przy pomocy drona
Olsztyn
Zakupy w supermarkecie (zdjęcie poglądowe)
PILNETak rosną ceny w Polsce
BIZNES
Nawrocki snus
Nawrocki o woreczkach nikotynowych. "Lepiej żyć bez tego"
Polska
HOŁOWNIA
Hołownia aplikuje do ONZ. Ile by zarabiał, czym by się zajmował i jakie ma szanse
Ewa Żebrowska
imageTitle
Kiedy kolejny mecz Świątek w Pekinie?
Najnowsze
Tajfunu Bualoi uderzył w Wietnam. Rośnie bilans ofiar
Tysiące domów odciętych od świata. Rośnie bilans ofiar
METEO
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
BIZNES
muzyka sluchawki
Dziś Międzynarodowy Dzień Podcastu. Jakich posłuchasz w TVN24+
Polska
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
BIZNES
imageTitle
Polski mur Porto nie do przebicia. "Szeryf", "Bezbłędny występ"
EUROSPORT
Traktor potrącił śmiertelnie rowerzystę
Rowerzysta uderzył w ciągnik, zginął na miejscu
Kujawsko-Pomorskie
Jens Stoltenberg
Stoltenberg o zamiarach Trumpa: rozważał wykluczenie kilku krajów
Świat
Meksyk
Miesiąc opadów w niecałe trzy godziny
METEO
Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Zawrócił zaraz po starcie
WARSZAWA
Tomasz Siemoniak
Jakie pytanie Siemoniak zadałby Ziobrze. "Czy stać go na coś takiego?"
Polska
imageTitle
"Nie należy przejmować się zasadami". Stanowczy głos Świątek
EUROSPORT
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
WARSZAWA
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
BIZNES
Biełogrod
W mieście "zapanowały ciemności". Moment ataku na rosyjską elektrociepłownię
Świat
imageTitle
Mourinho obrażany przez kibiców klubu, którego jest legendą. Będzie kara
EUROSPORT
Wypadek z udziałem 14-latka na hulajnodze
Nieprzytomnego 14-latka zabrał do szpitala śmigłowiec
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
BIZNES
Strażnicy graniczni, Kraków Balice
Z lotniska do więzienia
Kraków
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
METEO
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
WARSZAWA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Może być trochę szokujące". Kanclerz Niemiec o Rosji
Świat
imageTitle
Gol Piątka w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Na wagę remisu
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 09042025 02
"Największy od dziewięciu lat". Putin ogłasza pobór do wojska
Świat
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Masowe zatrucie. Niemal dwa tysiące przedszkolaków w szpitalach
Świat
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Zginęło 228 osób. Kolejny rozdział po największej katastrofie w dziejach Air France
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica