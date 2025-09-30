Nielegalny obrót odpadami. Weszli do sześciu firm, zatrzymali sześć osób. Znaleźli broń palną

Zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej Źródło: policja śląska

Akcję przeprowadzono 9 września. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach działali wspólnie z kolegami z Opola. W efekcie zatrzymali trzy kobiety w wieku 22, 48 i 49 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 45, 48 i 52 lat.

Podczas akcji zabezpieczyli 15 sztuk broni palnej, ponad pięć tysięcy sztuk amunicji różnych kalibrów oraz ponad 160 tysięcy złotych w gotówce.

Weszli do sześciu firm

Równocześnie na terenie województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego przeszukali sześć firm. Tam zabezpieczyli dokumentację, która potwierdza nielegalny obrót odpadami i pozwoli odtworzyć skalę działalności przestępczej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach została tymczasowo aresztowana. Wobec pięciu pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się między sobą.

Specjalna grupa walczy z mafią śmieciową

Jak przypominają policjanci, problem tak zwanej mafii śmieciowej to realne zagrożenie dla całego regionu.

"To proceder, na którym zarabia się miliony, a koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy - pieniędzmi, a w dłuższej perspektywie również zdrowiem. Nielegalne składowanie odpadów to przestępstwo, za które grożą wysokie kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek usunięcia odpadów i rekultywacji terenu" - czytamy we wtorkowym komunikacie policji.

Do walki z tym procederem, decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, została powołana specjalna grupa operacyjno-procesowa, która pod nadzorem zespołu prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, działa od maja 2024 roku na mocy.

W skład grupy wchodzą policjanci z różnych wydziałów komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola. Grupę wspierają także Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.