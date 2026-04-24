Katowice Do prezydenta trafił wniosek o pośmiertne odznaczenie posła Łukasza Litewki Aleksandra Arendt-Czekała

Znicze w miejscu, gdzie zginął Łukasz Litewka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wniosek w imieniu kilkudziesięciu organizacji złożyła w piątek mecenas Katarzyna Topczewska.

"W imieniu organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o pośmiertne odznaczenie śp. Posła Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)" - napisano we wniosku.

- Pomysł narodził się w czwartek, a dzisiaj od rana zbieraliśmy podpisy organizacji, które popierają tę inicjatywę. Wniosek złożyłam dzisiaj w Kancelarii Prezydenta - powiedziała nam mecenas Topczewska.

Inicjatywę wsparło 26 organizacji społecznych z całej Polski.

"Polska dostrzega i honoruje tych, którzy służą najsłabszym"

W uzasadnieniu podkreślono, że Litewka był "wyjątkową postacią", a jego działalność charytatywna znacznie wykraczała poza zadania, które realizował jako polityk. Przypomniano, że podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku w dużej mierze poświęcił swoją kampanię właśnie zwierzętom. To na jego plakatach i billboardach pojawiły się wizerunki zwierząt ze schronisk.

"W historii polskich wyborów parlamentarnych żaden polityk nie poświęcił swojej kampanii czworonogom - i prawdopodobnie nigdy nikt nie zrobi już tego z większą autentycznością" - wskazano we wniosk.

We wniosku wypunktowano kilka najgłośniejszych inicjatyw, które aktywnie wspierał poseł Litewka. Przypomniano, że walczył o likwidację niehumanitarnego transportu konnego na trasie do Morskiego Oka.

Poseł aktywnie wspierał poprawę funkcjonowania śląskich schronisk. Brał udział w słynnym proteście przed schroniskiem w Sobolewie. Organizacje przypomniały, że Łukasz Litewka zabiegał też o zakaz trzymania psów na łańcuchach oraz o wprowadzenie obowiązkowego chipowania zwierząt.

"Jesteśmy przekonani, że pośmiertne odznaczenie Pana Posła Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski byłoby gestem głęboko słusznym i potrzebnym - nie tylko jako akt sprawiedliwości wobec człowieka, który na to zasłużył, ale jako wyraźny sygnał dla całego społeczeństwa, że Polska dostrzega i honoruje tych, którzy służą najsłabszym: chorym dzieciom, opuszczonym seniorom i zwierzętom, które na ludzką łaskę czekają cicho w cierpieniu" - zaapelowały organizacje społeczne.

Lista organizacji popierających wniosek o pośmiertne odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) dla śp. Posła na Sejm RP Łukasza Karola Litewki:

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt,

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals,

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!,

Fundacja dla Szczeniąt Judyta,

Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Mondo Cane,

Fundacja Psa Karmela,

Fundacja Instytut Empatii,

Fundacja Zwierzęca Polana,

Fundacja Przyjaciel Zwierz,

Fundacja Serce w futrze,

Fundacja Mikropsy,

Animal Helper - Fundacja Psia Krew,

Fundacja Pegasus,

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE,

Pogotowie dla Zwierząt,

Fundacja Ochrony Zwierząt Pańska Łaska,

Podlaski Inspektorat Ochrony Zwierząt,

Fundacja Most Nadziei Fundacja Azylu pod Psim Aniołem,

Fundacja Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt ZWIERZ,

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Fundacja Ktoś, nie coś,

Biuro Ochrony Zwierząt Zielona Góra,

Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt,

Fundacja Drugie Życie Bulla,

Fundacja Trop Warszawa.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to wysokie odznaczenie państwowe za wybitne osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu - w tym w nauce, kulturze, sztuce, gospodarce czy działalności charytatywnej.

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek tragicznie podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Poseł miał 36 lat.

Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana, ale policja po rozmowie z kierowcą poinformowała, że 57-latek prawdopodobnie zasłabł albo stracił przytomność za kierownicą.

Mężczyznę zatrzymano.

