Do prezydenta trafił wniosek o pośmiertne odznaczenie posła Łukasza Litewki
Wniosek w imieniu kilkudziesięciu organizacji złożyła w piątek mecenas Katarzyna Topczewska.
"W imieniu organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o pośmiertne odznaczenie śp. Posła Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)" - napisano we wniosku.
- Pomysł narodził się w czwartek, a dzisiaj od rana zbieraliśmy podpisy organizacji, które popierają tę inicjatywę. Wniosek złożyłam dzisiaj w Kancelarii Prezydenta - powiedziała nam mecenas Topczewska.
Inicjatywę wsparło 26 organizacji społecznych z całej Polski.
"Polska dostrzega i honoruje tych, którzy służą najsłabszym"
W uzasadnieniu podkreślono, że Litewka był "wyjątkową postacią", a jego działalność charytatywna znacznie wykraczała poza zadania, które realizował jako polityk. Przypomniano, że podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku w dużej mierze poświęcił swoją kampanię właśnie zwierzętom. To na jego plakatach i billboardach pojawiły się wizerunki zwierząt ze schronisk.
"W historii polskich wyborów parlamentarnych żaden polityk nie poświęcił swojej kampanii czworonogom - i prawdopodobnie nigdy nikt nie zrobi już tego z większą autentycznością" - wskazano we wniosk.
We wniosku wypunktowano kilka najgłośniejszych inicjatyw, które aktywnie wspierał poseł Litewka. Przypomniano, że walczył o likwidację niehumanitarnego transportu konnego na trasie do Morskiego Oka.
Poseł aktywnie wspierał poprawę funkcjonowania śląskich schronisk. Brał udział w słynnym proteście przed schroniskiem w Sobolewie. Organizacje przypomniały, że Łukasz Litewka zabiegał też o zakaz trzymania psów na łańcuchach oraz o wprowadzenie obowiązkowego chipowania zwierząt.
"Jesteśmy przekonani, że pośmiertne odznaczenie Pana Posła Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski byłoby gestem głęboko słusznym i potrzebnym - nie tylko jako akt sprawiedliwości wobec człowieka, który na to zasłużył, ale jako wyraźny sygnał dla całego społeczeństwa, że Polska dostrzega i honoruje tych, którzy służą najsłabszym: chorym dzieciom, opuszczonym seniorom i zwierzętom, które na ludzką łaskę czekają cicho w cierpieniu" - zaapelowały organizacje społeczne.
Lista organizacji popierających wniosek o pośmiertne odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) dla śp. Posła na Sejm RP Łukasza Karola Litewki:
- Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt,
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals,
- Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!,
- Fundacja dla Szczeniąt Judyta,
- Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Mondo Cane,
- Fundacja Psa Karmela,
- Fundacja Instytut Empatii,
- Fundacja Zwierzęca Polana,
- Fundacja Przyjaciel Zwierz,
- Fundacja Serce w futrze,
- Fundacja Mikropsy,
- Animal Helper - Fundacja Psia Krew,
- Fundacja Pegasus,
- Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE,
- Pogotowie dla Zwierząt,
- Fundacja Ochrony Zwierząt Pańska Łaska,
- Podlaski Inspektorat Ochrony Zwierząt,
- Fundacja Most Nadziei Fundacja Azylu pod Psim Aniołem,
- Fundacja Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt ZWIERZ,
- Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Fundacja Ktoś, nie coś,
- Biuro Ochrony Zwierząt Zielona Góra,
- Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt,
- Fundacja Drugie Życie Bulla,
- Fundacja Trop Warszawa.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to wysokie odznaczenie państwowe za wybitne osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu - w tym w nauce, kulturze, sztuce, gospodarce czy działalności charytatywnej.
Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek tragicznie podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Poseł miał 36 lat.
Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana, ale policja po rozmowie z kierowcą poinformowała, że 57-latek prawdopodobnie zasłabł albo stracił przytomność za kierownicą.
Mężczyznę zatrzymano.
