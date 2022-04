Nie żyją trzej mężczyźni. "Razem pili alkohol nieznanego pochodzenia"

W sobotę, 2 kwietnia, po godzinie 23 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące śmierci mężczyzny w miejscowości Czarna Wieś, w gminie Wręczyca Wielka. Na miejsce pojechali policjanci z komisariat we Wręczycy Wielkiej. Potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że zmarły mężczyzna to 55-letni mieszkaniec tej miejscowości. W trakcie czynności okazało się, że w budynku znajdowało się także ciało drugiego, 62-letniego mężczyzny, również mieszkańca Czarnej Wsi.

Kryminalni pod nadzorem prokuratora

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni przed śmiercią pili razem alkohol. Decyzją prokuratora ciała mężczyzn zostaną poddane sekcji, która pozwoli precyzyjnie ustalić stężenie alkoholu oraz określić dokładną przyczynę ich śmierci. Aktualnie kłobuccy śledczy ustalają przyczyny i sprawdzają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzania. Policjanci między innymi weryfikują czy w domu, w którym doszło do śmierci obu mężczyzn, przebywały jeszcze jakieś inne osoby, które również mogłyby spożywać z nimi alkohol.

Trzeci mężczyzna zmarł w szpitalu

W niedzielę policja otrzymała informację o śmierci trzeciego mężczyzny, który w nocy z soboty na niedzielę spożywał podejrzany alkohol. 37-latek zmarł w szpitalu w Blachowni. - Z ustaleń policji wynika, że ten mężczyzna spożywał alkohol z tamtą dwójką. Wrócił do domu, tam się źle poczuł i jego żona wezwała karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala - opisywał prok. Ozimek.