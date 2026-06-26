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Katowice

Nie ustąpił karetce na sygnale. Później jechał za nią korytarzem życia. Nagranie

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Nie ustąpił karetce, następnie jechał korytarzem życia na A1
Nie ustąpił karetce, następnie jechał korytarzem życia na A1
Źródło wideo: Kontakt24 / Bogusław
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Bogusław
Pan Bogusław jeździ karetką z pacjentami oczekującymi na przeszczep od ponad dwudziestu lat. Przesłał nam nagranie, jak na autostradzie A1 na wysokości Częstochowy, kierowca lawety przez długi czas nie zjeżdżał mu z drogi, mimo tego, że karetka miała włączone sygnały dźwiękowe i świetlne.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło 22 czerwca. Karetka z pacjentem do przeszczepu jechała autostradą A1 w kierunku północy. Na wysokości Częstochowy pewien kierowca lawety nie ustąpił ambulansowi mimo sygnałów. Na nagraniu ze względu na prywatne rozmowy załogi wyłączyliśmy dźwięk.

- Pomimo wyraźnych sygnałów uprzywilejowania oraz widocznego przed nim zatoru drogowego i utworzonego korytarza życia, kierowca zjechał dopiero w ostatniej chwili. Jego zachowanie zmusiło nas do gwałtownego hamowania i wykonania niebezpiecznego manewru, który mógł doprowadzić do utraty zdrowia lub życia zarówno członków załogi karetki, jak i innych uczestników ruchu znajdujących się w korytarzu życia - przekazał Kontakt24 pan Bogusław, który ponad dwadzieścia lat jeździ karetką.

Gdy natrafił na zator krótko zwrócił uwagę kierowcy lawety na jego zachowanie. W odpowiedzi miał usłyszeć pytanie, czy jest "Bogiem na drodze", aby miał mu zjeżdżać na bok. Gdy kierowca karetki ruszył ponownie, laweta pojechała za nim korytarzem życia.

- Wydaje się, że jednak to nie ja byłem Bogiem na tej drodze, a on - ocenił pan Bogusław.

Niestety, dodał, że z podobnymi sytuacjami ma do czynienia bardzo często. Jedną z takich historii jest ta, kiedy kilka lat temu wiózł serce do przeszczepu dla dziecka. Kierowca busa blokował jego pas. W Krakowie czekał gotowy do startu samolot, który miał przetransportować organ do Warszawy.,

Kierowca lawety może otrzymać mandat

Kierowca karetki przesłał zgłoszenie na skrzynkę policji. Ta potwierdza jego otrzymanie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie. Jest ono procedowane. Kierowca lawety zostanie wezwany w celu złożenia wyjaśnień. Za nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu grozi mandat karny w wysokości od 500 do 5000 złotych i osiem punktów karnych – przekazał nam mł. asp. Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Jeśli kierowca nie przyjmie ewentualnego mandatu, to sąd może zasądzić nawet 30 tysięcy złotych kary.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Korytarz życiakaretka pogotowiaAutostrada A1
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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