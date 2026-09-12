Katowice Nastolatkowie uciekali na elektrycznych motocyklach. Nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Nastolatkowie uciekali ulicami Rybnika Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: KMP w Rybniku

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Policjanci ze specjalnej grupy SPEED chcieli zatrzymać dwie osoby jeżdżące elektrycznymi motocyklami po chodniku na Sportowej w Rybniku. Motocykliści nie zastosowali się do wysyłanych sygnałów i rozpoczęli ucieczkę.

"W trakcie pościgu prowadzonego ulicami Rybnika, motocykliści wjechali w ulicę Bulwary nad Nacyną, gdzie znajduje się droga dla pieszych i rowerów, w dalszym ciągu ignorując sygnały do zatrzymania się. W pewnym momencie, na łuku drogi, jeden z motocyklistów nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w metalową barierkę i wywrócił się" - przekazała rybnicka komenda.

14- i 16-latek zostali zatrzymani przez policję po pościgu Źródło zdjęcia: KMP w Rybniku

Drugi z uciekających również przewrócił się i uderzył w barierkę oraz w kolegę. Okazało się, że motocyklistami są dwaj chłopcy: 14- i 16-latek. Na miejsce wezwano pogotowie - uciekinierom na szczęście nic się nie stało.

Rodzice z mandatami

O zdarzeniu zostali poinformowani także rodzice. Jak podali funkcjonariusze, ci ostatni otrzymali także mandaty "za udostępnienie pojazdów do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami".

Co więcej, motocykle nie były ubezpieczone i nie miały tablic rejestracyjnych.

Nastolatkowie zostali zatrzymani po pościgu Źródło zdjęcia: KMP w Rybniku

Źródło: Google Maps