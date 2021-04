"Zahaczył o drzewo, spadł z wysokości kilku metrów". Wypadek paralotniarza

Do zdarzenia doszło w sobotę nieopodal Myszkowa. Jak relacjonowała Małgorzata Marczok, reporterka TVN24, paralotniarz to mieszkaniec Częstochowy. - W pewnym momencie zahaczył o dość wysokie drzewo i spadł z wysokości kilku metrów. Połamał się - mówiła Marczok. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

LPR w akcji

Na miejscu wypadku pojawiło się nie tylko pogotowie ratunkowe i straż pożarna, ale konieczna była także interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To właśnie śmigłowcem LPR ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu. Jak przekazała reporterka TVN24, z informacji podanych przez rzecznika placówki, do której trafił poszkodowany paralotniarz, wynika, że mężczyzna - w chwili przyjęcia do szpitala - był przytomny, a także wydolny oddechowo i krążeniowo.