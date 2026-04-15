Za kierownicą 19-latek, czworo pasażerów w wieku od 15 do 17 lat. Auto dachowało
We wtorek, 14 kwietnia, po godzinie 19 na ulicy Paderewskiego w Myszkowie dachował samochód. Pięć osób trafiło do szpitala
"19-letni kierowca Opla stracił panowanie nad pojazdem, który wypadł z jezdni, uderzył w drzewo, a następnie dachował. Wstępne ustalenia wskazują, że nie dostosował on prędkości do warunków na drodze" - przekazuje w komunikacie śląska policja.
Kierujący oraz czwórka pasażerów w wieku 15-17 lat z obrażeniami ciała niezagrażającymi życiu trafili do szpitala. Jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana śmigłowcem LPR.
19-latek prowadzący pojazd był trzeźwy.
Policja przypomina, że nadal główną przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do warunków drogowych.
