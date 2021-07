Wszedł do cudzego domu przez okno, nic nie zabrał, za to zgubił swój portfel z dokumentami

22-latek przyznał się do włamania do domu jednorodzinnego. Policja miała niezbite dowody - oprócz śladów mężczyzny, także jego dokumenty, które zgubił. Choć nic nie ukradł, grozi mu surowa kara.

Policjanci zostali powiadomieni o włamaniu do domu jednorodzinnego w Myszkowie. Sprawca dostał się do środka, wyłamując okno.

Na miejscu okazało się, że niczego nie ukradł. Za to uciekając z miejsca zdarzenia, zgubił portfel z dokumentami, który znaleziono na terenie posesji.

Nic nie zabrał, ale grozi mu kara jak za kradzież

W piątek rano w sąsiedniej Porębie policjanci złożyli wizytę 22-letniemu właścicielowi znalezionych w Myszkowie dokumentów. Na to, że to on dokonał przestępstwa wskazywały także zabezpieczone w myszkowskim domu ślady.