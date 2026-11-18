Katowice Seniorzy zmarli po zatruciu tlenkiem węgla. Zarzuty dla montera Oprac. Michał Malinowski |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokuratura przedstawiła 59-letniemu Krzysztofowi M. zarzut narażenia seniorów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania ich śmierci, w wyniku nieprawidłowego montażu kotła grzewczego. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień. Krzysztof M. nie był w przeszłości karany. Zarzucane mu przestępstwo jest zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

Powołany w śledztwie biegły do spraw kominiarstwa uznał, że instalacja kominowa w domu seniorów była niesprawna technicznie. Według biegłego przyczyną tragedii był niedrożny i nieszczelny przewód kominowo-dymowy oraz brak sprawnej wentylacji. Z uzyskanej opinii biegłego z zakresu instalacji i urządzeń grzewczych wynika natomiast, że kocioł grzewczy został podłączony do instalacji w sposób nieprawidłowy.

„Instalator pieca nie sprawdził bowiem, czy w przewodzie kominowym występuje prawidłowy ciąg i zamontował kocioł w pomieszczeniu bez wentylacji. Na podstawie zabezpieczonej dokumentacji ustalono, że instalacji kotła dokonał Krzysztof M., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej” - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek.

Tragedia w domu w Myszkowie

21 października 2025 roku córka małżeństwa seniorów, które mieszkało w Myszkowie (Śląskie) przy ulicy Legionów, próbowała dodzwonić się do rodziców, jednak nikt nie odbierał. Udała się do ich domu i po otwarciu drzwi zauważyła nieprzytomnego ojca, leżącego na podłodze w przedpokoju oraz matkę, która znajdowała się w łóżku i nie dawała oznak życia. W pomieszczeniach wyczuwalny był intensywny zapach dymu. Wezwany na miejsce zespół pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 83-letniego mężczyzny i 79-letniej kobiety.

„W wyniku zarządzonych przez prokuratora sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonych było zatrucie tlenkiem węgla. Badanie poziomu karboksyhemoglobiny we krwi denatów wykazało 90 proc. i 92 proc.” - poinformował prokurator Ozimek.