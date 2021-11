"Z zemsty podpaliła samochód sąsiadki", użyła do tego zmywacza do paznokci

Młotkiem wybiła szybę w aucie, wnętrze polała zmywaczem do paznokci i podpaliła. Wezwała jednak pomoc, ponieważ bała się, że ogień rozprzestrzeni się na budynki należące do jej matki. 34-latka była pijana. Przyznała się do zniszczenia samochodu swojej sąsiadki.