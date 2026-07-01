Katowice Był pijany, zabrał na przejażdżkę quadem sąsiada i jego syna. Doszło do tragicznego wypadku. Wyrok Oprac. Mateusz Czajka |

Myszków. Tragiczny wypadek na quadzie, zatrzymano 42-latka Źródło wideo: Policja Śląska Źródło zdj. gł.: KPP w Myszkowie

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17 lipca 2025 roku 42-letni Dariusz B. przyjechał quadem do swojego 45-letniego sąsiada. Razem pili alkohol. Po pewnym czasie Dariusz B. zabrał na quada sąsiada i jego dziewięcioletniego syna. Wyjechali z posesji. O godzinie 22 doszło do wypadku na ul. Sikorka.

Groźny wypadek na quadzie Źródło zdjęcia: KPP w Myszkowie

45-latek nie przeżył, a dziewięciolatek do dziś ma problemy

Jak przekazała policja, w chwili wypadku nikt nie miał na głowie kasku. 45-latek zmarł w szpitalu kilka dni później, a jego do syn - jak informuje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie - "nadal wymaga specjalistycznego leczenia szpitalnego". W wypadku doznał wielu złamań i obrażeń wewnętrznych.

Wyniki badań krwi Dariusza B. wskazały, że w organizmie miał nie tylko 1,3 promila alkoholu, ale też amfetaminę. Biegły ds. rekonstrukcji wypadów drogowych stwierdził, że przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 35 kilometrów na godzinę.

"Przesłuchany przez prokuratora Dariusz B. początkowo nie przyznał się. Powiedział, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. W trakcie dalszego postępowania przyznał się do winy, jednak zaprzeczył, by zażywał amfetaminę" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Najniższy możliwy wyrok

Dariusz B. został skazany na pięć lat pozbawienia wolności (groziło mu nawet 20 - red.). Ponadto Dariusz B. ma zapłacić nawiązkę na rzecz dziewięciolatka oraz wdowy po zmarłym 45-latku, odpowiednio 100 tysięcy i 50 tysięcy złotych. Prokuratura zapowiedziała apelację.

Źródło: Google Maps

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